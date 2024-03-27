От гигантской опухоли почки избавили новосибирца врачи из Челябинска

Posted Сегодня, 03:54
Published Сегодня, 03:54
Modified Сегодня, 03:56
Updated Сегодня, 03:56
В медицинском центре Челябинска успешно удалили 20-сантиметровую опухоль, которая уже долгое время росла и вплеталась в другие органы пациента. По информации центра онкологии и ядерной медицины, новообразование присутствовало около шести лет.
Местные врачи в Новосибирске не стали проводить операцию, предложив обратиться либо в московскую клинику, либо к специалистам из Челябинска.
В ходе операции выяснилось, что опухоль распространялась на другие органы, поэтому пришлось удалить часть левых отделов толстой кишки и часть тела и хвост поджелудочной железы вместе с почкой и надпочечником. Врачи отмечают, что операция была рискованной, но благополучно завершилась.
Пациента уже выписали из больницы и дальнейшее наблюдение будет проводиться местными врачами.
Напомним, ранее новосибирские нейрохирурги удалили пациентке опухоль головного мозга микроскопом.