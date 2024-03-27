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Posted Сегодня, 03:54

Published Сегодня, 03:54

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Пациента спасли

От гигантской опухоли почки избавили новосибирца врачи из Челябинска

27 марта 2024, 03:54
Фото: пресс служба ЧОКЦОиЯМ
Пациента спасли
В челябинском медцентре успешно убрали гигантскую опухоль почки, которая вросла в другие органы пациента из Новосибирска.

В медицинском центре Челябинска успешно удалили 20-сантиметровую опухоль, которая уже долгое время росла и вплеталась в другие органы пациента. По информации центра онкологии и ядерной медицины, новообразование присутствовало около шести лет.

Местные врачи в Новосибирске не стали проводить операцию, предложив обратиться либо в московскую клинику, либо к специалистам из Челябинска.

В ходе операции выяснилось, что опухоль распространялась на другие органы, поэтому пришлось удалить часть левых отделов толстой кишки и часть тела и хвост поджелудочной железы вместе с почкой и надпочечником. Врачи отмечают, что операция была рискованной, но благополучно завершилась.

Пациента уже выписали из больницы и дальнейшее наблюдение будет проводиться местными врачами.

Напомним, ранее новосибирские нейрохирурги удалили пациентке опухоль головного мозга микроскопом.

Новосибирские нейрохирурги удалили пациентке опухоль головного мозга микроскопом
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#Общество#Новосибирск#Врачи#Органы#Операция#Эмилия Губарева#Онкология#Опухоль#Челябинск
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