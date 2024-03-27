Погибшим на скалодроме в Академгородке оказался основатель бара Rooks

Погибшим на скалодроме новосибирцем оказался Максим Серант — совладелец и основатель баров Rooks, InSider, других проектов. Об этом сообщили в аккаунтах заведения. Трагедия произошла вечером 26 марта на скалодроме в Академгородке. Врачи скорой помощи в течение получаса пытались реанимировать Серанта, но это не помогло.