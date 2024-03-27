Погибшим на скалодроме в Академгородке оказался основатель бара Rooks

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
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Погибшим на скалодроме новосибирцем оказался Максим Серант — совладелец и основатель баров Rooks, InSider, других проектов. Об этом сообщили в аккаунтах заведения. Трагедия произошла вечером 26 марта на скалодроме в Академгородке. Врачи скорой помощи в течение получаса пытались реанимировать Серанта, но это не помогло.
«Максим сорвался с верхней точки снаряда, не удержался и упал, страховка не сработала. Скорая помощь прибыла на место происшествия, реанимация в течение получаса не принесла результатов», — рассказали коллеги Максима.
Максиму было 32 года. У него осталась жена и двое детей.
Согласно данным системы «СПАРК», Максим Серант является совладельцем (50%) бара Rooks на улице Коммунистической в Новосибирске и совладельцем (45%) одноименного бара в Шерегеше. Также Серант выступает директором и совладельцем ряда новосибирских компаний.
Максим Серант родился 17 мая 1991 года в Новосибирске. С отличием окончил гимназию №10, получил красный диплом на кафедре теплоэнергетики НГТУ.