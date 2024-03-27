Пострадавшим от теракта в «Крокусе» поможет Новосибирская область

Posted Сегодня, 02:25
Published Сегодня, 02:25
Modified Сегодня, 02:27
Updated Сегодня, 02:27
Представители представительства Новосибирской области в Москве вместе с Новосибирским землячеством выразили свою скорбь по поводу ужасной трагедии, произошедшей в «Крокус Сити Холле». Они почтили память умерших минутой молчания и возложили цветы у временного памятника возле комплекса «Крокуса» в Красногорске.
Новосибирцы готовы помочь пострадавшим от теракта в «Крокус Сити Холле». Родственникам жертв уже помогли материально. В ближайшее время будет организована акция по сдаче крови для пострадавших. К этой акции присоединятся студенты из Новосибирской области и участники Новосибирского землячества в Москве.
Напомним, что 22 марта в московском Crocus City Hall произошел теракт. В этот день люди собрались на концерте группы «Пикник». В результате, погибло 139 человек, свыше сотни человек остаются в больницах.