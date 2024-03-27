Пострадавшим от теракта в «Крокусе» поможет Новосибирская область

Новосибирцы готовы помочь пострадавшим от теракта в «Крокус Сити Холле». Родственникам жертв уже помогли материально. В ближайшее время будет организована акция по сдаче крови для пострадавших. К этой акции присоединятся студенты из Новосибирской области и участники Новосибирского землячества в Москве.