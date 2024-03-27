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НСО поможет пострадавшим во время теракта

Пострадавшим от теракта в «Крокусе» поможет Новосибирская область

27 марта 2024, 02:25
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
НСО поможет пострадавшим во время теракта
Новосибирская область выразила готовность помочь пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холл», организуя сдачу крови и оказывая финансовую поддержку родственникам погибших.

Представители представительства Новосибирской области в Москве вместе с Новосибирским землячеством выразили свою скорбь по поводу ужасной трагедии, произошедшей в «Крокус Сити Холле». Они почтили память умерших минутой молчания и возложили цветы у временного памятника возле комплекса «Крокуса» в Красногорске.

Новосибирцы готовы помочь пострадавшим от теракта в «Крокус Сити Холле». Родственникам жертв уже помогли материально. В ближайшее время будет организована акция по сдаче крови для пострадавших. К этой акции присоединятся студенты из Новосибирской области и участники Новосибирского землячества в Москве.

Напомним, что 22 марта в московском Crocus City Hall произошел теракт. В этот день люди собрались на концерте группы «Пикник». В результате, погибло 139 человек, свыше сотни человек остаются в больницах.

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