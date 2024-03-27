С застройщика элитного квартала в Академгородке требуют 25 млн рублей

В Арбитражный суд Новосибирской области поступил иск от производственно-строительной фирмы «Вектор» с требованием взыскать с ООО «Елка Инжиниринг» и ООО «СЗ Румер» 25 118 835 рублей. Иск зарегистрирован в картотеке суда 25 марта, о его деталях пока неизвестно, кроме того, что он проходит по категории «Подряд — Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств». Пока неизвестно и то, примет ли суд иск к производству.