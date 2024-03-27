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Застройщик обещает уютные квартиры на берегу озера

С застройщика элитного квартала в Академгородке требуют 25 млн рублей

27 марта 2024, 02:01
Фото: akademklubb.ru
Застройщик обещает уютные квартиры на берегу озера

Застройщик ЖХ Akadem Klubb попал под суд в Новосибирске

Со строительной компании «Елка Инжиниринг» и ее дочерней структуры требуют 25 миллионов рублей

В Арбитражный суд Новосибирской области поступил иск от производственно-строительной фирмы «Вектор» с требованием взыскать с ООО «Елка Инжиниринг» и ООО «СЗ Румер» 25 118 835 рублей. Иск зарегистрирован в картотеке суда 25 марта, о его деталях пока неизвестно, кроме того, что он проходит по категории «Подряд — Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств». Пока неизвестно и то, примет ли суд иск к производству.

Специализированный застройщик «Румер» занимается возведением эко-квартала Akadem Klubb недалеко от Академгородка, на землях Барышевского сельсовета рядом с поселком Каинская Заимка. 40% компании принадлежит ООО «Елка Инжиниринг», такой же долей владеет ООО «Фининвест», еще 20% находятся в собственности ООО «Ресурс Инвест Менеджмент». Согласно данным системы СПАРК, доход ООО «СЗ Румер» в 2022 году составил 34,2 млн рублей, чистая прибыль — 12,2 млн рублей.

Руководит и владеет «Елкой Инжиниринг» Максим Марков, он же директор и владелец ООО «Елка Девелопмент». Подробно о том, как «Елка Девелопмент» не выполняет обещания, данные покупателям квартир в домах, к строительству которых причастны, мы подробно рассказывали в этом материале.

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#Новосибирск#Арбитражный суд#Застройщик#Академгородок#Иск#Корпорация Елка
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