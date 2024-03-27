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Published Сегодня, 07:52

Modified Сегодня, 09:55

Updated Сегодня, 09:55

Семейная ипотека: брать или не брать?

Семейная ипотека 2024: как получить, новые условия и все нюансы

27 марта 2024, 07:52
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Семейная ипотека: брать или не брать?
Программа «Семейная ипотека» позволяет россиянам брать кредит на покупку недвижимости по ставке 6%. Рассказываем, кто и как может взять ипотеку по такой программе.

Семейная ипотека — что такое

Это программа помощи семьям с детьми, которая позволяет снизить процентную ставку по кредиту до 6%. Государство компенсирует банкам разницу с обычной ставкой в виде субсидий. Такая программа начала действовать с 2018 года. В начале её действия программа предоставляла сниженную ставку только на несколько лет и требовала наличие как минимум двух детей в семье. Впоследствии условия программы были изменены несколько раз: увеличилась максимальная сумма кредита; были введены льготы для семей с детьми с инвалидностью; снизился первоначальный взнос; расширились возможности для строительства домов; уменьшилось число детей, необходимое для участия в программе.

Ипотека доступна не всемИпотека доступна не всем
Ипотека доступна не всем
Фото: 1MI

Кому доступна семейная ипотека

Условия программы «Семейная ипотека» применимы к следующим группам людей:

  • Семьи, у которых первый ребенок или последующие дети родились не раньше 1 января 2018 года. Они могут получить жилищный кредит по льготной ставке до 6%.
  • Семьи, в которых есть ребенок с инвалидностью, также могут претендовать на участие в программе.
  • Родители, усыновившие (удочерившие) детей, также могут принять участие в программе. При этом, один из детей должен быть рожден в период действия программы (с 1 января 2018 года).
  • Семьи с детьми имеют возможность получить кредит на покупку жилья под ставкой до 6% на срок до 30 лет.
  • Минимальный первоначальный взнос по программе составляет 20% от стоимости квартиры.
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Новые условия семейной ипотеки 2024

В конце 2023 года в России были ужесточены условия предоставления льготной ипотеки, но это коснулось только программ на покупку новостроек с государственной поддержкой. Однако программа семейной ипотеки осталась без изменений. Для нее сохраняется прежний размер первоначального взноса, в то время как для ипотеки на новостройки он вырос до 30%. Максимальная сумма кредита также осталась прежней для семейной ипотеки, а для других программ ее снизили до 6 млн рублей для «столичных» регионов, где ранее она была в два раза больше.

Главным изменением в 2024 году стало то, что президент России Владимир Путин объявил о продлении льготной программы семейной ипотеки до 2030 года. В своём выступлении перед Федеральным собранием он отметил, что текущая программа истекает в июле этого года, поэтому он предложил ее продлить на долгий срок, сохраняя основные условия и параметры.

Какие условия для ипотекиКакие условия для ипотеки
Какие условия для ипотеки
Фото: atas.info

Что можно купить по семейной ипотеке

Программа «Семейная ипотека» позволяет приобрести различные виды жилья. Вы можете воспользоваться ею, чтобы купить новую квартиру, уже построенный дом или частный дом с земельным участком. Продавцом обязательно должна быть организация, например застройщик. Кредит также можно использовать для строительства индивидуального жилого дома или приобретения земельного участка с последующим строительством на нем. Важно, чтобы все работы проводились по официальному договору подряда с организацией или частным предпринимателем.

 

Можно ли использовать маткапитал

Маткапитал, полученный от государства при рождении детей, может быть использован заемщиками в рамках программы семейной ипотеки. Им можно покрыть расходы по ипотечному кредиту. Кроме того, есть возможность использовать маткапитал не полностью, а по частям. Если у заемщика возникло желание досрочно погасить семейную ипотеку, то помимо маткапитала можно воспользоваться другими льготными выплатами, такими как субсидия для многодетных семей, выплаты из регионального бюджета и другие компенсационные выплаты.

Купить по семейной ипотеке можно не любую недвижимостьКупить по семейной ипотеке можно не любую недвижимость
Купить по семейной ипотеке можно не любую недвижимость
Фото: atas.info

Банки, предлагающие семейную ипотеку

На данный момент в марте 2024 года в программе участвуют приблизительно 57 финансовых организаций. Каждый банк определяет свою процентную ставку, которая может быть как 6% годовых, так и ниже, особенно для строительства дома. Важно понимать, что условия по программе, включая размер платежей, срок предоставления кредита и другие критерии, различаются у каждой организации.

 

Отметим, что многие эксперты советуют не затягивать с покупкой квартиры, так как цены растут с большой скоростью. Застройщики будут предлагать другие гибкие возможности вместо понижения цен, например, обмен недвижимости и различные виды рассрочки. Что касается ипотеки, по прогнозу Центробанка ключевая ставка будет постепенно сокращаться к концу 2024 года. В то же время застройщики вместе с банками будут предлагать удобные кредитные программы.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Россия#Семья#Банк#Ипотека#Кредит#Эмилия Губарева
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