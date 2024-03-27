Семейная ипотека 2024: как получить, новые условия и все нюансы

В конце 2023 года в России были ужесточены условия предоставления льготной ипотеки, но это коснулось только программ на покупку новостроек с государственной поддержкой. Однако программа семейной ипотеки осталась без изменений. Для нее сохраняется прежний размер первоначального взноса, в то время как для ипотеки на новостройки он вырос до 30%. Максимальная сумма кредита также осталась прежней для семейной ипотеки, а для других программ ее снизили до 6 млн рублей для «столичных» регионов, где ранее она была в два раза больше.