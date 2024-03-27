Семейная ипотека 2024: как получить, новые условия и все нюансы

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
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Updated Сегодня, 09:55
Это программа помощи семьям с детьми, которая позволяет снизить процентную ставку по кредиту до 6%. Государство компенсирует банкам разницу с обычной ставкой в виде субсидий. Такая программа начала действовать с 2018 года. В начале её действия программа предоставляла сниженную ставку только на несколько лет и требовала наличие как минимум двух детей в семье. Впоследствии условия программы были изменены несколько раз: увеличилась максимальная сумма кредита; были введены льготы для семей с детьми с инвалидностью; снизился первоначальный взнос; расширились возможности для строительства домов; уменьшилось число детей, необходимое для участия в программе.
Условия программы «Семейная ипотека» применимы к следующим группам людей:
В конце 2023 года в России были ужесточены условия предоставления льготной ипотеки, но это коснулось только программ на покупку новостроек с государственной поддержкой. Однако программа семейной ипотеки осталась без изменений. Для нее сохраняется прежний размер первоначального взноса, в то время как для ипотеки на новостройки он вырос до 30%. Максимальная сумма кредита также осталась прежней для семейной ипотеки, а для других программ ее снизили до 6 млн рублей для «столичных» регионов, где ранее она была в два раза больше.
Главным изменением в 2024 году стало то, что президент России Владимир Путин объявил о продлении льготной программы семейной ипотеки до 2030 года. В своём выступлении перед Федеральным собранием он отметил, что текущая программа истекает в июле этого года, поэтому он предложил ее продлить на долгий срок, сохраняя основные условия и параметры.
Программа «Семейная ипотека» позволяет приобрести различные виды жилья. Вы можете воспользоваться ею, чтобы купить новую квартиру, уже построенный дом или частный дом с земельным участком. Продавцом обязательно должна быть организация, например застройщик. Кредит также можно использовать для строительства индивидуального жилого дома или приобретения земельного участка с последующим строительством на нем. Важно, чтобы все работы проводились по официальному договору подряда с организацией или частным предпринимателем.
Маткапитал, полученный от государства при рождении детей, может быть использован заемщиками в рамках программы семейной ипотеки. Им можно покрыть расходы по ипотечному кредиту. Кроме того, есть возможность использовать маткапитал не полностью, а по частям. Если у заемщика возникло желание досрочно погасить семейную ипотеку, то помимо маткапитала можно воспользоваться другими льготными выплатами, такими как субсидия для многодетных семей, выплаты из регионального бюджета и другие компенсационные выплаты.
На данный момент в марте 2024 года в программе участвуют приблизительно 57 финансовых организаций. Каждый банк определяет свою процентную ставку, которая может быть как 6% годовых, так и ниже, особенно для строительства дома. Важно понимать, что условия по программе, включая размер платежей, срок предоставления кредита и другие критерии, различаются у каждой организации.
Отметим, что многие эксперты советуют не затягивать с покупкой квартиры, так как цены растут с большой скоростью. Застройщики будут предлагать другие гибкие возможности вместо понижения цен, например, обмен недвижимости и различные виды рассрочки. Что касается ипотеки, по прогнозу Центробанка ключевая ставка будет постепенно сокращаться к концу 2024 года. В то же время застройщики вместе с банками будут предлагать удобные кредитные программы.