ФПБК: Аллу Пугачеву хотят признать иностранным агентом

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
О начале юридической процедуры сообщил глава Фонда по безопасности и борьбе с коррупцией. Процесс уже начат Генеральной прокуратурой, представители ведомства направили просьбу в Минюст.
По информации Telegram-канала SHOT, на Аллу Пугачеву обрушился шквал хейта в социальных сетях за то, что она якобы не почтила память погибших во время теракта в Crocus City Hall 22 марта. Тогда в результате преступной акции на концерте группы «Пикник» погибло 139 зрителей. Не стал приостанавливать израильское турне и муж артистки Максим Галкин*.
О необходимости признать Аллу Пугачеву иностранным агентом заговорили в начале марта после ее негативных высказываний. Певица заявила, что «нормальные люди не станут возвращаться в Россию». Это стало реакцией на слова артиста Стаса Михайлова, который выразил мнение по поводу покинувших Россию звезд шоу-бизнеса. «Они на коленях приползут и будут России ноги целовать», — высказался Михайлов.
Напомним, что статус иностранного агента недавно получила независимый депутат горсовета Светлана Каверзина*.
*физическое лицо, признанное иностранным агентом.