atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:20

Published Сегодня, 07:20

Modified Сегодня, 08:09

Updated Сегодня, 08:09

Алла Пугачева может получить статус иноагента

ФПБК: Аллу Пугачеву хотят признать иностранным агентом

27 марта 2024, 07:20
Фото: wikipedia.org
Алла Пугачева может получить статус иноагента

Аллу Пугачева может получить статус иностранного агента

Народной артистке России Алле Пугачевой хотят придать статус иностранного агента. Поводом послужили негативные высказывания примадонны.

О начале юридической процедуры сообщил глава Фонда по безопасности и борьбе с коррупцией. Процесс уже начат Генеральной прокуратурой, представители ведомства направили просьбу в Минюст.

По информации Telegram-канала SHOT, на Аллу Пугачеву обрушился шквал хейта в социальных сетях за то, что она якобы не почтила память погибших во время теракта в Crocus City Hall 22 марта. Тогда в результате преступной акции на концерте группы «Пикник» погибло 139 зрителей. Не стал приостанавливать израильское турне и муж артистки Максим Галкин*.

«Сейчас не до концертов»: группа «Пикник» отреагировала на теракт в Crocus City Hall
Узнать подробнее

О необходимости признать Аллу Пугачеву иностранным агентом заговорили в начале марта после ее негативных высказываний. Певица заявила, что «нормальные люди не станут возвращаться в Россию». Это стало реакцией на слова артиста Стаса Михайлова, который выразил мнение по поводу покинувших Россию звезд шоу-бизнеса. «Они на коленях приползут и будут России ноги целовать», — высказался Михайлов.

Напомним, что статус иностранного агента недавно получила независимый депутат горсовета Светлана Каверзина*.

*физическое лицо, признанное иностранным агентом.

Депутата Горсовета Светлану Каверзину* признали иноагентом
Узнать подробнее
Читайте также:
Суд отказал депутату горсовета Новосибирска Картавину* в снятии статуса иноагентаДепутат Горсовета Беспечная продолжает искать иноагентов среди коллег
#Культура#Общество#Происшествия#Новосибирск#Артист#Иноагенты#Александр Ляхов
Подпишитесь
Кологривый лишился роли: кто еще из актеров сможет сыграть Жириновского
Вчера, 06:31
Новосибирский «Элтон-бар» проверяют на экстремизм из-за травести-вечеринок
Сегодня, 01:37
В Новосибирске энцефалит мутирует в тяжелые формы: инфекционист Позднякова
Вчера, 10:42
«Давно надо было» — депутаты о возможном возвращении смертной казни
25 марта, 09:21
Топ-5 санаториев Новосибирской области: что хвалят и критикуют посетители
Вчера, 10:34
Экс-сотрудница рынка в Новосибирске считает, что ее выжил с работы мигрант
Вчера, 10:14
"