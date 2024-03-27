ФПБК: Аллу Пугачеву хотят признать иностранным агентом

По информации Telegram-канала SHOT, на Аллу Пугачеву обрушился шквал хейта в социальных сетях за то, что она якобы не почтила память погибших во время теракта в Crocus City Hall 22 марта. Тогда в результате преступной акции на концерте группы «Пикник» погибло 139 зрителей. Не стал приостанавливать израильское турне и муж артистки Максим Галкин*.