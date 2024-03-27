Собака набросилась на 9-летнюю девочку. Хозяина животного оштрафовали

В мае 2023 года на улице города Черепаново собака, находившаяся без присмотра, укусила 9-летнюю девочку. Владелец животного не принял достаточных мер для обеспечения безопасности и допустил нападение на ребенка, что причинило ей как физическую боль, так и моральный вред.