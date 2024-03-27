Собака набросилась на 9-летнюю девочку. Хозяина животного оштрафовали

Posted Сегодня, 02:41
Published Сегодня, 02:41
Modified Сегодня, 02:54
Updated Сегодня, 02:54
В мае 2023 года на улице города Черепаново собака, находившаяся без присмотра, укусила 9-летнюю девочку. Владелец животного не принял достаточных мер для обеспечения безопасности и допустил нападение на ребенка, что причинило ей как физическую боль, так и моральный вред.
В связи с этим прокуратура обратилась в суд с требованием о возмещении морального вреда в интересах девочки. Районный суд полностью поддержал иск и обязал взыскать с владельца собаки 40 тысяч рублей в пользу пострадавшей.
Напомним, ранее мы рассказывали, как стая бездомных собак держит в страхе Новосибирск. Они бегают возле завода «Сибтехгаз» на улице Коммунстроевская.
Также мы писали, как 22 февраля в Мошковском районе Новосибирской области бездомная собака набросилась на 16-летнего подростка. Парень получил рваные раны.