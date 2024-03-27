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Тело мертвой женщины нашли в запертой квартире в Новосибирске

Тело мертвой женщины нашли в запертой квартире в Новосибирске

27 марта 2024, 05:01
Фото: Илья Сапроненко / vk.com / mass54
В ее квартиру не могли попасть, дверь была заперта, сама хозяйка не открывала. Пришлось прибегнуть к помощи спасателей МАСС.

Вечером 26 марта в Ленинском районе на улице Станиславского обнаружили труп женщины. Дверь была заблокирована, и потребовалась помощь спасателей, сообщает МАСС. В квартире обнаружили 92-летнюю женщину без признаков жизни. Медики констатировали ее смерть. Тело передали сотрудникам полиции.

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Ранее суд вынес приговор новосибирскому ревнивцу, который спрятал тело жены на балконе, а затем вывез в парк на тележке.

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#Происшествия#Новосибирск#Труп#МАСС#Спасатели МАСС#Алёна Рогонова
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