Тело мертвой женщины нашли в запертой квартире в Новосибирске

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Вечером 26 марта в Ленинском районе на улице Станиславского обнаружили труп женщины. Дверь была заблокирована, и потребовалась помощь спасателей, сообщает МАСС. В квартире обнаружили 92-летнюю женщину без признаков жизни. Медики констатировали ее смерть. Тело передали сотрудникам полиции.
Ранее суд вынес приговор новосибирскому ревнивцу, который спрятал тело жены на балконе, а затем вывез в парк на тележке.