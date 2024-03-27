Топ-5 лучших районов Новосибирска для проживания в квартире в 2024 году

Неизменно, но Центральный район города — это визитная карточка Новосибирска. Тут есть все, что нужно для жизни, не выезжая за другие районы: ТЦ, бизнес-центры, магазины, исторические здания, театры, кинотеатры, парки и многое другое. Однако и минусов для жизни здесь хватает. Например, тут шумно, особенно по вечерам, когда молодежь ходит по барам, многолюдно практически в любое время, здесь мало парковок для машин, а также космические цены на недвижимость. Оценка Центрального района в 2ГИС составляет 3,8 балла. Снять жилье ниже 30-35 тысяч — просто не получится. Самые дешевые квартиры-студии в 12 квадратов продаются здесь от 1,95 млн рублей, а у самых дорогих квартир ценник достигает 132 млн рублей.