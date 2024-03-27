Топ-5 лучших районов Новосибирска для проживания в квартире в 2024 году

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Всего в Новосибирске 10 районов: Центральный, Первомайский, Заельцовский, Октябрьский, Дзержинский, Калининский, Ленинский, Кировский, Советский и Академгородок. Разберемся с плюсами и минусами самых лучших районов для проживания, а также сравним цены на недвижимость.
Неизменно, но Центральный район города — это визитная карточка Новосибирска. Тут есть все, что нужно для жизни, не выезжая за другие районы: ТЦ, бизнес-центры, магазины, исторические здания, театры, кинотеатры, парки и многое другое. Однако и минусов для жизни здесь хватает. Например, тут шумно, особенно по вечерам, когда молодежь ходит по барам, многолюдно практически в любое время, здесь мало парковок для машин, а также космические цены на недвижимость. Оценка Центрального района в 2ГИС составляет 3,8 балла. Снять жилье ниже 30-35 тысяч — просто не получится. Самые дешевые квартиры-студии в 12 квадратов продаются здесь от 1,95 млн рублей, а у самых дорогих квартир ценник достигает 132 млн рублей.
В этом районе много новостроек, элитных ЖК, хорошая инфраструктура возле домов. Он тихий и размеренный, однако досуга там немного: придется ехать в соседний Центральный район, который находится в нескольких минутах езды. Прогуляться можно по Михайловской набережной, у ГПНТБ или торговым центрам. Но вот от пробок никуда не деться: это больная точка Октябрьского района, особенно на улицах Большевистская и Кирова. Новосибирцы оценили район на 3,5 балла:
«Хороший район из минусов пробки вечные, мало досуга»;
«ГПНТБ, набережная, Сибирский молл, вот наверное самые что ни на есть достопримечательности. Ещё можно выделить направление гусинобродского шоссе, может я ошибаюсь, но там по моему уже какая-то другая страна начинается. Не много, но и не мало. Жилфонд конечно старый, много частного сектора, но новое строят, скоро зарастём высотками не хуже центра, старья и не видно станет. Общий стиль конечно удручает, как впрочем и во всем городе. Ещё встречаются скопища старых гаражей и киоски поставленные видимо ещё в „святые“ 90-е, зрелище так себе».
Самая дешевая квартира начинается от 1,6 млн. Самая дорогая в центре района стоит до 60 млн, а средняя — от 6 млн.
Этот район очень удобный для проживания, если вы предпочитаете спокойный темп жизни и любите побыть вдали от городской суеты. Район оценивают в 2ГИС новосибирцы на 4,3 балла. Его самые главные достопримечательностями: «Новосибирский зоопарк им. Шило», Ботанический сад. Важным наличием является огромный Заельцовский парк. В парк приезжают отдохнуть все новосибирцы. В пределах района расположены две станции метро: «Гагаринская», и «Заельцовская». По ценовой политике, это один из самых оптимальных районов города по соотношению цена/качество. Самые дешевые квартиры начинаются от 1,6, средние от 6-9 млн, а дорогие до 99 млн рублей.
Район находится в фаворитах у тех, кто намерен купить квартиру. По инфраструктуре: самыми главными достопримечательностями являются Концертно-спортивный комплекс «Сибирь», спорткомплекс «Север», бассейн «Нептун», ПКиО «Сосновый бор», ДК им. Горького, Кинотеатр «Космос», и другие. По территории района проходит масса маршрутов в любые концы города. А вот с пробками дела обстоят плохо. Сам по себе район тихий. Микрорайоны с новым жильем: Родники, Снегири, Северный — отлично подойдут для семей с детьми. Пользователи оценивают его на 3,9 баллов.
«Суперский район основная проблема в пробках, они везде тут так же не хватает прямых маршрутов в сторону пл калинина, почти все маршруты ездят в окружную»;
«Классный район города»;
«Сам по себе район очень уютный и красивый. Но ситуация с пробками просто жуткая. Чтобы уехать на работу к 9 в центр, нужно до 7 утра сесть на автобус».
Жилье здесь стоит в среднем 5-6 млн, самое дешевое от 1,5 млн (но в удаленных микрорайонах), а дорогое до 30 млн рублей.
Советский район отличается наличием зеленых зон, парков и водоемов. Также здесь можно найти Академгородок, где живут студенты и ученые. Его точно нельзя назвать «шумным». Он находится далеко от центра, там плохо развита инфраструктура (в отличии от Центрального, Октябрьского и других), он больше подходит для пенсионеров и семей с детьми, кто не любит городскую суету. Оценка Советского района в сервисе 2ГИС составляет 4,2 балла.
«Мне нравится район. Нет здесь суеты городской, дышится легко и свободно. Люди как люди, приветливые и отзывчивые. Академ сегодня — лучшее место. Один Торец (ТЦ) чего стоит и Дом ученых. Конечно, раньше было на много интересней. И маевки были и индусы приезжали и просто уникумы заглядывали, творческие вечера, концерты, выступления. Как бывший старый Арбат. Время съело энтузиазм, меркантильные интересы — народную мудрость, тщеславие — сплоченность, а жадность съела радость бытия»;
«Самый худший район по дорожному покрытию с самыми дорогими ценами на жилье. Только что природа дала лес, речку, то и хорошо. Ни дорог, ни тротуаров, зимой сугробы по горло, летом ямы по колено, пыль».
Цены на квартиры варьируются в среднем от 4-5 млн рублей, самые дешевые квартиры можно купить от 1,9, а самое дорогое жилье до 80 млн.
В конечном счете, выбор района для проживания в Новосибирске зависит от ваших предпочтений и потребностей. У каждого района есть свои плюсы и минусы, и вам стоит взвесить все факторы, прежде чем принять решение.