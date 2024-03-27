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Published Сегодня, 07:28

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Updated Сегодня, 07:30

Наталья Пинус была однм из самых ярких и заметных депутатов в горсовете

В Новосибирске лишили полномочий независимого депутата горсовета Наталью Пинус

27 марта 2024, 07:28
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Наталья Пинус была однм из самых ярких и заметных депутатов в горсовете

Горсовет Новосибирска принял отставку депутата Пинус

Совет депутатов Новосибирска аннулировал мандат депутата из Академгородка по ее личной просьбе. Пинус давно переехала из России в Черногорию

В среду, 27 марта, Совет депутатов Новосибирска единогласно проголосовал за лишение полномочий депутата Натальи Пинус, которая представляла в горсовете избирательный округ № 45, в который входит Академгородок. Вопрос был поставлен на голосование на основании заявления от Пинус с просьбой об отставке.

В период с 5 июня по 16 июля горсовет должен назначить выборы нового депутата на 45 округе. До подведения их итогов временно представлять интересы избирателей округа будет действующий депутат от округа № 33 Александр Савельев («Единая Россия»). В этой связи принято решение об увеличении числа помощников депутата до 20 человек с соответствующим ростом зарплатного фонда.

Наталья Пинус проработала в горсовете 8 лет и заявление о сложении полномочий написала 27 февраля. По ее словам, точкой невозврата для нее стала отмена прямых выборов мэра Новосибирска. Осенью 2023 года стало известно, что Пинус вместе с семьей переехала из России в Черногорию.

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#Новосибирск#Депутат#Академгородок#Горсовет#Лишение полномочий#Наталья Пинус
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