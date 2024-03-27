В Новосибирске лишили полномочий независимого депутата горсовета Наталью Пинус

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
В среду, 27 марта, Совет депутатов Новосибирска единогласно проголосовал за лишение полномочий депутата Натальи Пинус, которая представляла в горсовете избирательный округ № 45, в который входит Академгородок. Вопрос был поставлен на голосование на основании заявления от Пинус с просьбой об отставке.
В период с 5 июня по 16 июля горсовет должен назначить выборы нового депутата на 45 округе. До подведения их итогов временно представлять интересы избирателей округа будет действующий депутат от округа № 33 Александр Савельев («Единая Россия»). В этой связи принято решение об увеличении числа помощников депутата до 20 человек с соответствующим ростом зарплатного фонда.
Наталья Пинус проработала в горсовете 8 лет и заявление о сложении полномочий написала 27 февраля. По ее словам, точкой невозврата для нее стала отмена прямых выборов мэра Новосибирска. Осенью 2023 года стало известно, что Пинус вместе с семьей переехала из России в Черногорию.