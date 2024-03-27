В Новосибирске лишили полномочий независимого депутата горсовета Наталью Пинус

В период с 5 июня по 16 июля горсовет должен назначить выборы нового депутата на 45 округе. До подведения их итогов временно представлять интересы избирателей округа будет действующий депутат от округа № 33 Александр Савельев («Единая Россия»). В этой связи принято решение об увеличении числа помощников депутата до 20 человек с соответствующим ростом зарплатного фонда.