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Новые стандарты вводят жесткие требования к вывескам и рекламным билбордам

В Новосибирске приняли стандарт размещения наружной рекламы

27 марта 2024, 05:17
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Новые стандарты вводят жесткие требования к вывескам и рекламным билбордам

Новые правила размещения наружной рекламы утвердили в Новосибирске

Депутаты горсовета согласовали изменения в правила размещения наружной рекламы, которые помогут очистить улицы от визуального загрязнения, и в то же время могут увеличить поступления в бюджет от размещения рекламных конструкций

В рамках большой кампании по оптимизации рынка наружной рекламы в Новосибирске, которая началась в 2022 году, начальник муниципального управления художественного облика города Олег Хорошунов представил Совету депутатов концепцию размещения наружной рекламы, основанную на научно-исследовательской работе, проведенной университетом архитектуры, дизайна и искусств. В этом документе все улицы Новосибирска разделены на четыре категории, в каждой из которых действуют свои ограничения на установку и характер рекламных конструкций.

«Важно отметить, что это только первый этап. Мы должны будем выработать и типы рекламных конструкций, которые могут располагаться на той или иной улице, какие между ними должны быть расстояния, и так далее. Мы поступательно движемся в этом направлении», — подчеркнул Олег Хорошунов.

Кроме того, предложено отказаться от ранее принятого решения полностью запретить размещать медиафасады на так называемых гостевых маршрутах. Исключение будет сделано для торговых центров и спортивных сооружений. Так же послабления будут сделаны для уникальных конструкций, которые скорее относятся к малым архитектурным формам. Но размещать их можно будет только на частной территории.

По данным Олега Хорошунова, ужесточение требований к размещению уличной рекламы, которые были приняты в прошлом году, привели к сокращению общей площади рекламных конструкций на 32%. Но за счет проведения открытых ценовых торгов на право устанавливать такие конструкции поступления в бюджет выросли с 90 до 160 млн рублей. И это, считает глава профильного ведомства, не предел.

Предложенные поправки были приняты единогласно сразу в двух чтениях.

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