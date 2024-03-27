В Новосибирске приняли стандарт размещения наружной рекламы

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
В рамках большой кампании по оптимизации рынка наружной рекламы в Новосибирске, которая началась в 2022 году, начальник муниципального управления художественного облика города Олег Хорошунов представил Совету депутатов концепцию размещения наружной рекламы, основанную на научно-исследовательской работе, проведенной университетом архитектуры, дизайна и искусств. В этом документе все улицы Новосибирска разделены на четыре категории, в каждой из которых действуют свои ограничения на установку и характер рекламных конструкций.
«Важно отметить, что это только первый этап. Мы должны будем выработать и типы рекламных конструкций, которые могут располагаться на той или иной улице, какие между ними должны быть расстояния, и так далее. Мы поступательно движемся в этом направлении», — подчеркнул Олег Хорошунов.
Кроме того, предложено отказаться от ранее принятого решения полностью запретить размещать медиафасады на так называемых гостевых маршрутах. Исключение будет сделано для торговых центров и спортивных сооружений. Так же послабления будут сделаны для уникальных конструкций, которые скорее относятся к малым архитектурным формам. Но размещать их можно будет только на частной территории.
По данным Олега Хорошунова, ужесточение требований к размещению уличной рекламы, которые были приняты в прошлом году, привели к сокращению общей площади рекламных конструкций на 32%. Но за счет проведения открытых ценовых торгов на право устанавливать такие конструкции поступления в бюджет выросли с 90 до 160 млн рублей. И это, считает глава профильного ведомства, не предел.
Предложенные поправки были приняты единогласно сразу в двух чтениях.