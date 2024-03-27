В Новосибирске приняли стандарт размещения наружной рекламы

Кроме того, предложено отказаться от ранее принятого решения полностью запретить размещать медиафасады на так называемых гостевых маршрутах. Исключение будет сделано для торговых центров и спортивных сооружений. Так же послабления будут сделаны для уникальных конструкций, которые скорее относятся к малым архитектурным формам. Но размещать их можно будет только на частной территории.