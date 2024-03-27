В Новосибирском зоопарке фламинго впервые вышли на улицу после зимы — видео

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
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Updated Сегодня, 06:22
В Новосибирском зоопарке фламинго впервые вышли на улицу после зимы. Об этом 27 марта сообщили в пресс-службе зоопарка.
«К этому выходу их готовили постепенно. Сначала мы ненадолго открывали двери в их павильоне. Так птицы постепенно привыкали к прохладному воздуху», — рассказали в зоопарке.
Вопреки опасениям, фламинго не испугались весенней свежести и стремились на улицу.
С 1 по 22 апреля в Новосибирском зоопарке будет действовать бесплатный вход для двух льготных групп населения — пенсионеров (женщины с 55-ти, мужчины от 60 лет) и инвалидов всех групп.