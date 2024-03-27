В России запрещают электросамокаты на некоторых улицах

Однако после массовых обсуждение предложения от идеи отказались. Однако в отношении кикшеринг-компаний начали применять различные меры. Например, с улиц города стали конфисковывать самокаты, припаркованные не в специально оборудованном для этом месте — правда, парковок для самокатов на тот момент еще не было. Это спровоцировало бизнес организовать место для стоянки самокатов. Правда, кикшеринговая компания Urent по итогу ушла с новосибирского рынка.