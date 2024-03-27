В России запрещают электросамокаты на некоторых улицах

Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
Запрещающие знаки для электросамокатов установили на проспекте Столыпина в Саратове. Вскоре такие же знаки должны появиться на других улицах — Набережной, Астраханской, Рахова, а также на Набережной космонавтов. Об этом сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на мэрию.
Как уточняет издание, ограничение не будет распространяться на велодорожки. На проспекте Столыпина они действуют на всю улицу.
«Осенью 2023 года комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения всесторонне рассмотрен вопрос ограничения движения электросамокатов. Принято коллегиальное решение в пользу установки запрещающих знаков», — пояснил заместитель председателя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Артем Прохоров.
Правило на запрет электросамокатов будет действовать с 1 апреля. Его соблюдение проконтролируют сотрудники Госавтоинспекции. Полицейские уже проводят ежедневные рейды: их можно заметить на проспекте Столыпина, улице Волжской и Набережной Космонавтов.
Напомним, в 2022 году в Новосибирской области разгорелся скандал с запретом электросамокатов. Вице-спикер законодательного собрания региона Андрей Панферов предложил депутатам запретить средства передвижения. Он заявлял, что СИМ усугубляют и без того плачевную транспортную ситуацию в Новосибирске.
Однако после массовых обсуждение предложения от идеи отказались. Однако в отношении кикшеринг-компаний начали применять различные меры. Например, с улиц города стали конфисковывать самокаты, припаркованные не в специально оборудованном для этом месте — правда, парковок для самокатов на тот момент еще не было. Это спровоцировало бизнес организовать место для стоянки самокатов. Правда, кикшеринговая компания Urent по итогу ушла с новосибирского рынка.