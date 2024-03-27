Весенний призыв в России 2024: возраст, повестки и штрафы — новые правила

Штрафы за уклонение от армии также значительно выросли. За игнорирование повестки грозит штраф от 10 до 30 тысяч рублей. Те, кто не уведомил военкомат о своих изменениях в семейном положении, месте жительства, работе или учебе, могут быть оштрафованы на сумму от 1 до 5 тысяч рублей. Призывникам, покинувшим место жительства на более чем три месяца без уведомления военкомата, грозит штраф от 10 до 15 тысяч рублей. За уклонение от медкомиссии теперь предусмотрен штраф в размере от 15 до 25 тысяч рублей, а уклонистам грозит уголовная ответственность, штраф до 200 тысяч рублей, а также арест, принудительные работы или лишение свободы.