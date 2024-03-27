Весенний призыв в России 2024: возраст, повестки и штрафы — новые правила

Posted Сегодня, 02:06
Published Сегодня, 02:06
Modified Сегодня, 02:08
Updated Сегодня, 02:08
В Новосибирской области опубликовали постановление о наборе в армию на весенний призыв в 2024 году. Глава региона Андрей Травников подписал соответствующий документ.
В документе говорится, что на службу приглашаются молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, которые состоят на воинском учете и имеют соответствующую физическую пригодность для прохождения военной службы. Период проведения весеннего призыва будет с 1 апреля по 15 июля 2024 года.
С апреля весенний призыв будет проходить по новым правилам. Возрастной предел для службы был поднят с 27 до 30 лет, но это не коснется тех, кому уже исполнилось 27 лет до 2023 года.
Штрафы за уклонение от армии также значительно выросли. За игнорирование повестки грозит штраф от 10 до 30 тысяч рублей. Те, кто не уведомил военкомат о своих изменениях в семейном положении, месте жительства, работе или учебе, могут быть оштрафованы на сумму от 1 до 5 тысяч рублей. Призывникам, покинувшим место жительства на более чем три месяца без уведомления военкомата, грозит штраф от 10 до 15 тысяч рублей. За уклонение от медкомиссии теперь предусмотрен штраф в размере от 15 до 25 тысяч рублей, а уклонистам грозит уголовная ответственность, штраф до 200 тысяч рублей, а также арест, принудительные работы или лишение свободы.
С начала этого года был введен электронный реестр призывников, в котором содержится информация о них. Призывники могут получить электронные повестки через личный кабинет на «Госуслугах», однако пока этот способ в России еще не работает.
Отсрочку от армии могут получить студенты, а также те, кто не годен из-за болезни. Также отсрочку можно получить по семейным обстоятельствам, например, если нужно ухаживать за близкими родственниками. Отсрочку могут получить отцы двух детей, отцы одного ребенка при беременности жены, отцы-одиночки, отцы детей-инвалидов младше трех лет, военнообязанные опекуны или попечители родных братьев и сестер, военнообязанные с непогашенной судимостью, учеными степенями, IT-специалисты (при заявке работодателя), сотрудники МВД, ФСБ, МЧС, а также родственники погибших при исполнении военной службы.