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Кого призовут в армию

Весенний призыв в России 2024: возраст, повестки и штрафы — новые правила

27 марта 2024, 02:06
Фото: 1MI
Кого призовут в армию

Постановление о весеннем призыве подписал губернатор Новосибирской области

Весенний призыв в России в 2024 году начнется 1 апреля. Правительство Новосибирской области выпустило постановление о наборе в армию.

Постановление о призыве в армию в НСО

В Новосибирской области опубликовали постановление о наборе в армию на весенний призыв в 2024 году. Глава региона Андрей Травников подписал соответствующий документ.

В документе говорится, что на службу приглашаются молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, которые состоят на воинском учете и имеют соответствующую физическую пригодность для прохождения военной службы. Период проведения весеннего призыва будет с 1 апреля по 15 июля 2024 года.

Возраст призывников изменитсяВозраст призывников изменится
Возраст призывников изменится
Фото: 1MI

Какие будут изменения в весеннем призыве 2024

Призывной возраст

С апреля весенний призыв будет проходить по новым правилам. Возрастной предел для службы был поднят с 27 до 30 лет, но это не коснется тех, кому уже исполнилось 27 лет до 2023 года.

 

Штрафы

Штрафы за уклонение от армии также значительно выросли. За игнорирование повестки грозит штраф от 10 до 30 тысяч рублей. Те, кто не уведомил военкомат о своих изменениях в семейном положении, месте жительства, работе или учебе, могут быть оштрафованы на сумму от 1 до 5 тысяч рублей. Призывникам, покинувшим место жительства на более чем три месяца без уведомления военкомата, грозит штраф от 10 до 15 тысяч рублей. За уклонение от медкомиссии теперь предусмотрен штраф в размере от 15 до 25 тысяч рублей, а уклонистам грозит уголовная ответственность, штраф до 200 тысяч рублей, а также арест, принудительные работы или лишение свободы.

Призывникам грозят штрафыПризывникам грозят штрафы
Призывникам грозят штрафы
Фото: 1MI

Электронные повестки

С начала этого года был введен электронный реестр призывников, в котором содержится информация о них. Призывники могут получить электронные повестки через личный кабинет на «Госуслугах», однако пока этот способ в России еще не работает.

 

Отсрочка — кому могут дать

Отсрочку от армии могут получить студенты, а также те, кто не годен из-за болезни. Также отсрочку можно получить по семейным обстоятельствам, например, если нужно ухаживать за близкими родственниками. Отсрочку могут получить отцы двух детей, отцы одного ребенка при беременности жены, отцы-одиночки, отцы детей-инвалидов младше трех лет, военнообязанные опекуны или попечители родных братьев и сестер, военнообязанные с непогашенной судимостью, учеными степенями, IT-специалисты (при заявке работодателя), сотрудники МВД, ФСБ, МЧС, а также родственники погибших при исполнении военной службы.

Весенний призыв 2024: призывной возраст, повестки и штрафы — что изменится
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