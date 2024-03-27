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Published Сегодня, 08:06

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Updated Сегодня, 08:18

Новосибирская школьница ради развлечения рассылала сообщения о теракте

«Пересмотрела телеграм-каналов»: Школьница ради шутки рассылала сообщения о теракте

27 марта 2024, 08:06
Фото: 1MI

Новосибирская школьница ради развлечения рассылала сообщения о теракте

Девушка извинилась и сказала, что поступила неправильно.

В Новосибирске школьница рассылала сообщения о теракте с анонимного аккаунта. Несовершеннолетнюю задержали, сообщили Atas.info в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Сотрудниками ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с сотрудниками регионального УФСБ установлена несовершеннолетняя жительница города Новосибирска, распространяющая через мессенджеры и социальные сети ложные сведения. Установлено, что сообщения девушка распространяла с целью личного развлечения. Несовершеннолетняя принесла свои извинения», — сообщили в ведомстве.

Проверка продолжается.

На видео, предоставленном ГУ МВД, задержанная отвечает на вопросы невнятно. В итоге она объяснила свой поступок тем, что «пересмотрела телеграм-каналов»:

«Я очень раскаиваюсь, что я сделала это, это очень неправильно. Скорее всего, я пересмотрела всего в телеграм-канале. Я правда очень раскаиваюсь, это не я. Я никогда не повторю своей ошибки».
Видео: ГУ МВД по Новосибирской области
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