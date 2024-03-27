«Пересмотрела телеграм-каналов»: Школьница ради шутки рассылала сообщения о теракте

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
В Новосибирске школьница рассылала сообщения о теракте с анонимного аккаунта. Несовершеннолетнюю задержали, сообщили Atas.info в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«Сотрудниками ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с сотрудниками регионального УФСБ установлена несовершеннолетняя жительница города Новосибирска, распространяющая через мессенджеры и социальные сети ложные сведения. Установлено, что сообщения девушка распространяла с целью личного развлечения. Несовершеннолетняя принесла свои извинения», — сообщили в ведомстве.
Проверка продолжается.
На видео, предоставленном ГУ МВД, задержанная отвечает на вопросы невнятно. В итоге она объяснила свой поступок тем, что «пересмотрела телеграм-каналов»:
«Я очень раскаиваюсь, что я сделала это, это очень неправильно. Скорее всего, я пересмотрела всего в телеграм-канале. Я правда очень раскаиваюсь, это не я. Я никогда не повторю своей ошибки».