Возле Вознесенского собора заметили силовиков — что произошло

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Днем 27 марта возле Вознесенского собора в Новосибирске заметили скопление силовиков. В региональном Управлении Росгвардии сообщили, что это не связано с угрозой безопасности.
«Сотрудники Росгвардии осуществляют мероприятия в соответствии с планом по охране общественного порядка. Угрозы безопасности нет», — сообщила начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Новосибирской области Ольга Табатчикова.
Позже стало известно, что в соборе проходит служба в честь дня войск национальной гвардии РФ. Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим совершил молебен для военнослужащих, сообщили в пресс-службе Новосибирской епархии.
«Эти люди готовы в любое время пожертвовать не только своим здоровьем, но даже своей жизнью для исполнения поставленных задач. Именно с этим связано особое почтение тем, кто служит в российской гвардии, именно поэтому мы сегодня усердно молились за воинов и за членов их семей, именно поэтому мы молились и о тех, кто пожертвовал своей жизнью при исполнении своего долга», — сказал митрополит Никодим.
Священник пожелал военнослужащим душевных и телесных сил.
Также прочли молитвы о военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга.