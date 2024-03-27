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Published Сегодня, 11:34

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Updated Сегодня, 11:37

В Вознесенском соборе совершили молебен для военнослужащих. 27 марта 2024 года

Возле Вознесенского собора заметили силовиков — что произошло

27 марта 2024, 11:34
Фото: nskmi.ru/metropole
В Вознесенском соборе совершили молебен для военнослужащих. 27 марта 2024 года

В Новосибирске в Вознесенский собор съехались силовики

Днем 27 марта в главный храм Новосибирской епархии съехались служебные автомобили национальной гвардии.

Днем 27 марта возле Вознесенского собора в Новосибирске заметили скопление силовиков. В региональном Управлении Росгвардии сообщили, что это не связано с угрозой безопасности.

«Сотрудники Росгвардии осуществляют мероприятия в соответствии с планом по охране общественного порядка. Угрозы безопасности нет», — сообщила начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Новосибирской области Ольга Табатчикова.

Позже стало известно, что в соборе проходит служба в честь дня войск национальной гвардии РФ. Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим совершил молебен для военнослужащих, сообщили в пресс-службе Новосибирской епархии.

«Эти люди готовы в любое время пожертвовать не только своим здоровьем, но даже своей жизнью для исполнения поставленных задач. Именно с этим связано особое почтение тем, кто служит в российской гвардии, именно поэтому мы сегодня усердно молились за воинов и за членов их семей, именно поэтому мы молились и о тех, кто пожертвовал своей жизнью при исполнении своего долга», — сказал митрополит Никодим.

Священник пожелал военнослужащим душевных и телесных сил.

Также прочли молитвы о военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга.

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#Общество#Новосибирск#Силовики#Алёна Рогонова#Вознесенский собор
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