Аварийный дом в Новосибирске не могут расселить уже 6 лет

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
Расселению подлежит тридцать одна квартира. Два жильца аварийного дома обратились с просьбой предоставить новое помещение со всеми удобствами.
Расселение взято на контроль прокуратурой.
«Прокуратура даст правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц мэрии Новосибирска и соблюдению жилищных прав жителей дома. При наличии оснований будут приняты меры реагирования», — рассказали в надзорном ведомстве.
Стоит отметить, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил расселить порядка 400 жилых домов. Правда, они признаны аварийными на 1 января 2021 года.
«Не хотелось бы тянуть до 2021 года», — заявил глава региона по итогам послания Владимира Путина Федеральному Собранию.