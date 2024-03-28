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Дом не могут расселить уже шесть лет

Аварийный дом в Новосибирске не могут расселить уже 6 лет

28 марта 2024, 06:38
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Дом не могут расселить уже шесть лет

Прокуратура Новосибирска взяла на контроль расселение аварийного дома

В Новосибирске разрушается дом по улице Ногина, 10. Он был признан аварийным в 2018 году.

Расселению подлежит тридцать одна квартира. Два жильца аварийного дома обратились с просьбой предоставить новое помещение со всеми удобствами.

Расселение взято на контроль прокуратурой.

«Прокуратура даст правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц мэрии Новосибирска и соблюдению жилищных прав жителей дома. При наличии оснований будут приняты меры реагирования», — рассказали в надзорном ведомстве.

Стоит отметить, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил расселить порядка 400 жилых домов. Правда, они признаны аварийными на 1 января 2021 года.

«Не хотелось бы тянуть до 2021 года», — заявил глава региона по итогам послания Владимира Путина Федеральному Собранию.
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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Андрей Травников#Прокуратура Новосибирска#Аварийное жилье#Александр Ляхов
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