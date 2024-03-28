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Подростка лишили стипендии

Была в числе одаренных: школьницу лишили стипендии за благодарность террористам

28 марта 2024, 07:31
Фото: newsnn.ru
Подростка лишили стипендии
Российская школьница больше не получает именную стипендию от главы города после ее скандального высказывания в поддержку террористов.

15-летняя школьница из Нижнего Новгорода шокировала страну своей благодарностью террористам, ворвавшихся в московский «Крокус сити холл» и расстрелявших сотни людей. В тот трагичный день, 22 марта, погибло более 140 человек, еще больше сотни — пострадали.

Школьница решила «хайпануть» на трагедии и записала видео, в котором выразила поддержку террористам за то, что ей не пришлось ехать в Москву и она дальше продолжит пить алкоголь. По всей видимости, она не осознавала до конца свой поступок и вдобавок, опубликовала видео в соцсетях.

Впоследствии она сняла другое видео, но уже с извинениями. За проступок подростка на беседу вызвали ее родителей, а с девушкой провели профилактический разговор.

Примечательно, но в 2023 году школьницу (и вместе с ней еще 70 детей) хвалили за ее «выдающиеся способности и отличные достижения в сфере культуры и искусства в 2023 году». Именно тогда она получила именную стипендию от администрации Нижнего Новгорода. Однако, сейчас подросток больше не занимается в учреждениях дополнительного образования, которые находятся в ведении департамента культуры. Ее лишили стипендии, пишет NewsN со ссылкой на ведомство.

Напомним, ранее новосибирская школьница ради развлечения рассылала сообщения о теракте. Ее личность легко установили. Она рассылала сообщения с анонимного аккаунта в соцсетях, вербуя подростков на совершение теракта. К ней в дом пришли силовики. Позже она извинилась на камеру за свой проступок.

«Пересмотрела телеграм-каналов»: Школьница ради шутки рассылала сообщения о теракте
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