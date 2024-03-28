Была в числе одаренных: школьницу лишили стипендии за благодарность террористам

Примечательно, но в 2023 году школьницу (и вместе с ней еще 70 детей) хвалили за ее «выдающиеся способности и отличные достижения в сфере культуры и искусства в 2023 году». Именно тогда она получила именную стипендию от администрации Нижнего Новгорода. Однако, сейчас подросток больше не занимается в учреждениях дополнительного образования, которые находятся в ведении департамента культуры. Ее лишили стипендии, пишет NewsN со ссылкой на ведомство.