Была в числе одаренных: школьницу лишили стипендии за благодарность террористам

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
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Updated Сегодня, 07:33
15-летняя школьница из Нижнего Новгорода шокировала страну своей благодарностью террористам, ворвавшихся в московский «Крокус сити холл» и расстрелявших сотни людей. В тот трагичный день, 22 марта, погибло более 140 человек, еще больше сотни — пострадали.
Школьница решила «хайпануть» на трагедии и записала видео, в котором выразила поддержку террористам за то, что ей не пришлось ехать в Москву и она дальше продолжит пить алкоголь. По всей видимости, она не осознавала до конца свой поступок и вдобавок, опубликовала видео в соцсетях.
Впоследствии она сняла другое видео, но уже с извинениями. За проступок подростка на беседу вызвали ее родителей, а с девушкой провели профилактический разговор.
Примечательно, но в 2023 году школьницу (и вместе с ней еще 70 детей) хвалили за ее «выдающиеся способности и отличные достижения в сфере культуры и искусства в 2023 году». Именно тогда она получила именную стипендию от администрации Нижнего Новгорода. Однако, сейчас подросток больше не занимается в учреждениях дополнительного образования, которые находятся в ведении департамента культуры. Ее лишили стипендии, пишет NewsN со ссылкой на ведомство.
Напомним, ранее новосибирская школьница ради развлечения рассылала сообщения о теракте. Ее личность легко установили. Она рассылала сообщения с анонимного аккаунта в соцсетях, вербуя подростков на совершение теракта. К ней в дом пришли силовики. Позже она извинилась на камеру за свой проступок.