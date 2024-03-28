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Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

Вячеславу Трещеву могут изменить приговор

Бывшему начальнику ЦОДД Трещеву пересмотрят приговор

28 марта 2024, 12:09
Фото: Управление судебного департамента по НСО
Вячеславу Трещеву могут изменить приговор

В Новосибирске подана апелляция на приговор экс-начальнику ЦОДД Трещеву

5 апреля Новосибирский областной суд рассмотрит апелляцию на приговор экс-начальнику «Центра организации дорожного движения» Вячеславу Трещеву. Он был приговорен к восьми годам лишения свободы за взяточничество.

Приговор был вынесен 29 декабря 2023 года в Центральном районном суде. Согласно решению судьи, чиновник был признан виновным во взяточничестве. При этом обвинения в превышении должностных полномочий были сняты.

Назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы со штрафом в размере двухкратной суммы взятки, то есть в размере 7 750 000 рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — рассказали в Новосибирском областном суде.
В Новосибирске экс-глава ЦОДД Трещев получил восемь лет за взятки
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Защита осужденного подала апелляцию на приговор суда первой инстанции. Будет ли удовлетворено ходатайство, станет известно 5 апреля.

Напомним, что защита бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева потребовала пересмотреть приговор .

Экс-прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев обжаловал приговор
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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Апелляция#Приговор#Взятки#Взяточничество#Александр Ляхов
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