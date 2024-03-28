Бывшему начальнику ЦОДД Трещеву пересмотрят приговор

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Приговор был вынесен 29 декабря 2023 года в Центральном районном суде. Согласно решению судьи, чиновник был признан виновным во взяточничестве. При этом обвинения в превышении должностных полномочий были сняты.
“Назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы со штрафом в размере двухкратной суммы взятки, то есть в размере 7 750 000 рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — рассказали в Новосибирском областном суде.
Защита осужденного подала апелляцию на приговор суда первой инстанции. Будет ли удовлетворено ходатайство, станет известно 5 апреля.
Напомним, что защита бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева потребовала пересмотреть приговор .