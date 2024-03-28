Частный дом по ипотеке — как правильно взять кредит

Новосибирцам рассказали, как правильно оформить ипотеку на строительство дома

Многие хотят иметь частный дом, чтобы не зависеть от шумных соседей и иметь возможность дышать свежим воздухом. В этом случае подходит ипотека, чтобы свести к минимуму затраты на строительство. Однако и тут есть свои подводные камни.