atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:27

Published Сегодня, 10:27

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

Ипотека для строительства частного дома имеет свои нюансы

Частный дом по ипотеке — как правильно взять кредит

28 марта 2024, 10:27
Фото: 1MI
Ипотека для строительства частного дома имеет свои нюансы

Новосибирцам рассказали, как правильно оформить ипотеку на строительство дома

Многие хотят иметь частный дом, чтобы не зависеть от шумных соседей и иметь возможность дышать свежим воздухом. В этом случае подходит ипотека, чтобы свести к минимуму затраты на строительство. Однако и тут есть свои подводные камни.

Для возведения дома своими руками больше подойдет частная ипотека под 8% годовых. Но там имеется ряд ограничений: можно купить земельный участок под ИЖС, ЛПХ, садоводство и дачное строительство. Также нельзя использовать для приобретения материнский капитал.

«В этом случае мы рекомендуем использовать маткапитал в качестве досрочного погашения по ипотеке», — рассказал Newia консультант по загородной недвижимости агентства «Этажи» Динислам Мелдебеков.

Также погасить льготную ипотеку можно выделенными средствами для многодетных семей в размере 450 тысяч рублей. Однако к тому моменту нужно построить сам дом и зарегистрировать его.

Семейная ипотека 2024: как получить, новые условия и все нюансы
Узнать подробнее

Основой кредита является залог земельного участка, который определяет максимальную сумму кредита. Иногда банк может потребовать залог имеющейся недвижимости или поручительство. После строительства дома он переходит во владение банка до окончания действия ипотечного договора.

Выдача ипотечных средств осуществляется поэтапными траншами. Сначала выдается часть суммы, а потом заемщик предоставляет фото подтверждения целевого использования средств. Для выдачи полной суммы сразу может потребоваться дополнительное обеспечение в виде поручительства или залога.

Россиянам сократят льготную ипотеку — эксперты назвали причину
Узнать подробнее
Читайте также:
Отечественные застройщики взяли курс на строительство частных домов Смарт-квартира — что это такое и чем выгодна покупкаНовосибирцам объяснили, зачем нужно спешить с покупкой новой квартиры
#Экономика#Новосибирск#Новосибирская область#Строительство#Недвижимость#Ипотека#Александр Ляхов#Частный дом
Подпишитесь
Культ еды и путешествия по-новому: как развивается гастротуризм в Новосибирске
Сегодня, 08:40
В новосибирской школе ввели карантин из-за вспышки гепатита А
Сегодня, 08:53
Стала известна судьба пропавшего в «Крокусе» новосибирца Григория Будько
Сегодня, 02:29
Правосибирск и Левосибирск: разделить Новосибирск на две части предложили в горсовете
Сегодня, 06:01
«Это преступление!» — в Новосибирске приватизируют крупные муниципальные компании
Сегодня, 05:26
В мэрии рассказали, когда закончится отопительный сезон в Новосибирске
Сегодня, 04:30
"