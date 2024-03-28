Частный дом по ипотеке — как правильно взять кредит

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Для возведения дома своими руками больше подойдет частная ипотека под 8% годовых. Но там имеется ряд ограничений: можно купить земельный участок под ИЖС, ЛПХ, садоводство и дачное строительство. Также нельзя использовать для приобретения материнский капитал.
«В этом случае мы рекомендуем использовать маткапитал в качестве досрочного погашения по ипотеке», — рассказал Newia консультант по загородной недвижимости агентства «Этажи» Динислам Мелдебеков.
Также погасить льготную ипотеку можно выделенными средствами для многодетных семей в размере 450 тысяч рублей. Однако к тому моменту нужно построить сам дом и зарегистрировать его.
Основой кредита является залог земельного участка, который определяет максимальную сумму кредита. Иногда банк может потребовать залог имеющейся недвижимости или поручительство. После строительства дома он переходит во владение банка до окончания действия ипотечного договора.
Выдача ипотечных средств осуществляется поэтапными траншами. Сначала выдается часть суммы, а потом заемщик предоставляет фото подтверждения целевого использования средств. Для выдачи полной суммы сразу может потребоваться дополнительное обеспечение в виде поручительства или залога.