Депутаты поддержали план региональных властей по реализации наказов на 2024 год

Уникальность регионального закона о наказах отметил и спикер Заксобрания Андрей Шимкив, подчеркнув, что в Новосибирскую область приезжают эксперты из других регионов, чтобы перенять и внедрить у себя эту практику. А успешное выполнение наказов возможно только при слаженной работе правительства, депутатов, районных и городских администраций.