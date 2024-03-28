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Над наказами избирателей исполнительная и законодательная ветви власти работают совместно

Депутаты поддержали план региональных властей по реализации наказов на 2024 год

28 марта 2024, 09:17
Фото: nso.ru
Над наказами избирателей исполнительная и законодательная ветви власти работают совместно
Около 1200 наказов избирателей в самых разных сферах: образование, здравоохранение, ЖКХ, культура, дорожная инфраструктура, физкультура и спорт будут исполнены в этом году

Депутаты Заксобрания Новосибирской области поддержали предложенный региональным правительством план реализации наказов на 2024-й год. Как доложил министр экономического развития Лев Решетников, уточнённый план включает в себя 1178 наказов. По сравнение с первой редакций прошлого года количество наказов увеличилось практически в два раза. Общий объем финансирования программы составляет 28,7 миллиардов рублей.

Пример Новосибирской области уникален, подчеркнул губернатор Андрей Травников: «Только в нашем регионе есть отдельный закон по наказам, и программа наказов является инструментом для бюджетного планирования. Причём, с каждым созывом Законодательного Собрания масштаб этой программы возрастает и объём финансирования на исполнение программы наказов увеличивается. Это очень кропотливая работа, потому что важно услышать и депутатов, и избирателей, и одновременно обеспечить выполнение всех остальных программ, национальных и федеральных проектов. Их мероприятия тоже направлены на решение задач на местах, и я считаю, что в рамках совместной работы нам это удаётся».

Уникальность регионального закона о наказах отметил и спикер Заксобрания Андрей Шимкив, подчеркнув, что в Новосибирскую область приезжают эксперты из других регионов, чтобы перенять и внедрить у себя эту практику. А успешное выполнение наказов возможно только при слаженной работе правительства, депутатов, районных и городских администраций.

В 2024 году самое большое количество наказов в сферах ЖКХ, образования, дорожной инфраструктуры. Финансирование распределено следующим образом — образование 11,2 млрд рублей, медицина 5,9 млрд и ЖКХ 4,5 млрд.

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