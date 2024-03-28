Депутаты поддержали план региональных властей по реализации наказов на 2024 год

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Депутаты Заксобрания Новосибирской области поддержали предложенный региональным правительством план реализации наказов на 2024-й год. Как доложил министр экономического развития Лев Решетников, уточнённый план включает в себя 1178 наказов. По сравнение с первой редакций прошлого года количество наказов увеличилось практически в два раза. Общий объем финансирования программы составляет 28,7 миллиардов рублей.
Пример Новосибирской области уникален, подчеркнул губернатор Андрей Травников: «Только в нашем регионе есть отдельный закон по наказам, и программа наказов является инструментом для бюджетного планирования. Причём, с каждым созывом Законодательного Собрания масштаб этой программы возрастает и объём финансирования на исполнение программы наказов увеличивается. Это очень кропотливая работа, потому что важно услышать и депутатов, и избирателей, и одновременно обеспечить выполнение всех остальных программ, национальных и федеральных проектов. Их мероприятия тоже направлены на решение задач на местах, и я считаю, что в рамках совместной работы нам это удаётся».
Уникальность регионального закона о наказах отметил и спикер Заксобрания Андрей Шимкив, подчеркнув, что в Новосибирскую область приезжают эксперты из других регионов, чтобы перенять и внедрить у себя эту практику. А успешное выполнение наказов возможно только при слаженной работе правительства, депутатов, районных и городских администраций.
В 2024 году самое большое количество наказов в сферах ЖКХ, образования, дорожной инфраструктуры. Финансирование распределено следующим образом — образование 11,2 млрд рублей, медицина 5,9 млрд и ЖКХ 4,5 млрд.