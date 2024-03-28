Эксперт объяснил, как повышение стоимости какао-бобов отразится на цене шоколада

Обычно такое повышение цен объясняется неурожаем какао. Вот уже давно каждый год мы сталкиваемся с проблемами в производстве этого продукта. Однако, на самом деле, ситуация несколько иная. Потребление шоколада не особо растет, а иногда даже снижается в отдельных странах из-за перехода людей на другие виды сладостей.