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Published Сегодня, 08:37

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Updated Сегодня, 08:39

Эксперт объяснил, как повышение стоимости какао-бобов отразится на цене шоколада

28 марта 2024, 08:37
Экономист и профессор Иван Родионов дал интервью Pravda. Ru, где он объяснил последствия повышения цен на какао-бобы для стоимости шоколада.

Сейчас мы наблюдаем исторический рекорд в ценах на сырье для производства шоколада. Эксперты говорят о взрывном росте стоимости. Если в феврале цена на какао-бобы составляла около пяти тысяч долларов за тонну, то в марте она удвоилась.

Обычно такое повышение цен объясняется неурожаем какао. Вот уже давно каждый год мы сталкиваемся с проблемами в производстве этого продукта. Однако, на самом деле, ситуация несколько иная. Потребление шоколада не особо растет, а иногда даже снижается в отдельных странах из-за перехода людей на другие виды сладостей.

Производители хотят сохранить свою прибыльность, поэтому они увеличивают цены на шоколад. Они рассчитывают, что даже при повышении цены, люди будут покупать шоколад, так как это их любимое лакомство.

Уже в начале 2024 года специалисты делали прогнозы о возможном удорожании шоколада. Мартовский рост цен на какао-бобы только подтверждает эти прогнозы, согласно экономисту.

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