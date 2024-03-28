«Это преступление!» — в Новосибирске приватизируют крупные муниципальные компании

Одним из центральных вопросов очередной сессии Совета депутатов Новосибирска стал пункт о внесении изменений в прогнозный план приватизации муниципального имущества. Проект решения предполагал дополнить этот список пятью предприятиями: «Новосибгортранс», «Новосибирская аптечная сеть», ПАТП-5, МУП «Сибирское гостеприимство» (гостиница «Северная») и «Спецавтохозяйство». На стадии обсуждения повестки глава фракции КПРФ в горсовете Антон Тыртышный предложил отложить рассмотрение этого вопроса до мая. Таким образом, будет «проявлено уважение к будущему мэру», который должен быть назначен в апреле. Возможно, считает, Тыртышный, у него появится свой взгляд на отчуждение городской собственности. Кроме того, подчеркнул лидер коммунистов, депутатам не представили абсолютно никаких критериев, почему предлагается приватизировать именно эти компании.