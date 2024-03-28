«Это преступление!» — в Новосибирске приватизируют крупные муниципальные компании

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
Одним из центральных вопросов очередной сессии Совета депутатов Новосибирска стал пункт о внесении изменений в прогнозный план приватизации муниципального имущества. Проект решения предполагал дополнить этот список пятью предприятиями: «Новосибгортранс», «Новосибирская аптечная сеть», ПАТП-5, МУП «Сибирское гостеприимство» (гостиница «Северная») и «Спецавтохозяйство». На стадии обсуждения повестки глава фракции КПРФ в горсовете Антон Тыртышный предложил отложить рассмотрение этого вопроса до мая. Таким образом, будет «проявлено уважение к будущему мэру», который должен быть назначен в апреле. Возможно, считает, Тыртышный, у него появится свой взгляд на отчуждение городской собственности. Кроме того, подчеркнул лидер коммунистов, депутатам не представили абсолютно никаких критериев, почему предлагается приватизировать именно эти компании.
Более жестко высказался его товарищ по партии Александр Бурмистров: «Готовится упрощенная форма вывода муниципального имущества!»
Ряд депутатов высказали претензии к тому, что муниципалитет не озвучил критерии, по которым отобраны именно эти МУПы, каковы будут экономические последствия для бюджета. Однако в итоге рассмотрение вопроса откладывать не стали.
Мэрия необходимость приватизации объясняет нормами федерального закона 485 «О защите конкуренции». Изменения, внесенные в него еще в 2019 году, ограничивают область действия муниципальных предприятий.
«Установлен запрет деятельности муниципальных унитарных предприятий на конкурентных рынках… На продолжение работы в форме муниципальных унитарных предприятий имеют право предприятий города Новосибирска, осуществляющие деятельность в следующих сферах: первое — перевозки пассажиров наземным электрическим транспортом, второе — метрополитен, третье — естественные монополии, четвертое — культура и искусство», — пояснил заместитель начальника городского департамента земельных и имущественных отношений Виктор Аверин.
МУПы, не попадающие в категории, озвученные Авериным, должны быть реорганизованы в срок до 1 января 2025 года. В противном случае они должны быть ликвидированы.
Но часть депутатов все равно настаивала — продажа муниципальных предприятий — не самый лучший выход. Тем более, мэрия так и не объяснила, почему речь о включении в план приватизации идет именно об этих пяти МУПах, а про другие словно забыли.
«Фонит двойными стандартами. И это правда. Несколько путей есть. Это создание акционерного общества, это автономные муниципальные учреждения, может быть и другая форма сохранения в том виде, в котором это есть», заявил депутат Сергей Бондаренко.
Он не стал выступать против предложенного списка в принципе, однако внес поправку — исключить две позиции, «Новосибирскую аптечную сеть» и «Сибирское гостеприимство». В ответ начальник департамента правовой и кадровой работы Маргарита Маслова с места буквально закричала, что подобное действие равносильно ликвидации муниципальной аптечной сети.
«Это преступление!», — взывала чиновница к депутатам. Но спикер Дмитрий Асанцев к микрофону ее подпустил, мол, все аргументы мэрии уже услышаны.
В итоге поправка Бондарнеко была принята, на голосование был поставлен исправленный проект решения, и в результате план приватизации на 2024 год пополнился тремя муниципальными организациями: «Новосибгортранс», ПАТП-5» и «Спецавтохозяйство». Последний МУП выполняет роль регионального оператора по обращению с отходами.
Как заявил председатель постоянной комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления Андрей Гудовский в интервью изданию Сибкрай, по сути, его коллеги одобрили ликвидацию муниципальной аптечной сети, и произошло это из-за непонимания депутатами сути требований федерального законодательсва.
«Что касается муниципальных аптек, то там и мобзадание, и большое подразделение, которое занимается производством лекарств, и продажа наркотических обезболивающих. Их вообще нельзя терять. А мы сейчас уже ставим все под угрозу, ведь нам по закону придется их ликвидировать, если мы еще время сейчас протянем. У нас времени нет. Пытались объяснить — не доходит до людей!», — заявил Гудовский.
По его словам, идеальным вариантом могло бы быть акционирование со 100-процентным участием муниципалитета. Впрочем, считает, Андрей Гудовский, еще не все потеряно. Сейчас будут идти переговоры между муниципалитетом и депутатским корпусом. И возможно, что на майской сессии в спорное решение будут внесены изменения.