Гадалка выманивала деньги у жительниц Новосибирска, пугая их порчей

Так, одной девушке гадалка заявила, что на нее хотела навести порчу соперница, но она ее «спасла» и вместо порчи сделала обряд на финансовый успех. Но соперница, якобы, всё равно сделала порчу у другой гадалки. Теперь ритуал нужно нейтрализовать. Разумеется, за деньги.