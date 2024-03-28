Гадалка выманивала деньги у жительниц Новосибирска, пугая их порчей

Posted Сегодня, 04:47
Published Сегодня, 04:47
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
Интернет-гадалка Лариса запугивает жительниц Новосибирска жуткими диагнозами. Женщина сообщает всем, кто к ней обращается, что у них порча и предлагает ее снять за плату, пишет «КП-Новосибирск».
Так, одной девушке гадалка заявила, что на нее хотела навести порчу соперница, но она ее «спасла» и вместо порчи сделала обряд на финансовый успех. Но соперница, якобы, всё равно сделала порчу у другой гадалки. Теперь ритуал нужно нейтрализовать. Разумеется, за деньги.
Корреспондент связалась с гадалкой, представившись клиенткой. Девушка пожаловалась на постоянную головную боль и усталость. Женщина быстро вынесла вердикт: это порча, снять которую нужно как можно скорее. Корреспондент предложила встретиться, но выяснилось, что гадалка Лариса находится в Воронеже, а деньги просила перевести на карту, оформленную на другое имя.
Юрист Егор Горшков вынес вердикт, что действия гадалки попадают под статью о мошенничестве, о таких случаях нужно сделать скриншоты переписки и обратиться в полицию.