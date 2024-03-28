Где в Новосибирске выпить кофе: рейтинг городских кофеен

«Это просто ужасное место! Мы вчера с мужем специально приехали сюда, чтобы попить кофе. С порога в глаза бросился дичайший беспорядок. Пол, столы, диваны — всё грязное, такое ощущение, что ты попал в какую-то ночлежку для бомжей. Выпив свой кофе с брауни мы поехали домой и минут через 20 нам с мужем стало очень плохо. Появилось чувство тошноты, сильная боль в животе и всю ночь мы провели в борьбе за унитаз. Я так понимаю, раз антисанитария в зале, то и на кухне тоже самое».