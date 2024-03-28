Где в Новосибирске выпить кофе: рейтинг городских кофеен

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
В рейтинге мы рассматривали кофейни, которые располагаются в центре города и с оценками новосибирцев в сервисе 2ГИС не ниже 4 из 5 возможных. Список носит субъективный характер и не претендует на истину.
Кофейня получила рейтинг 4.7 баллов с 597 оценками. Посетители хвалят приятную атмосферу, клиентоориентированность и вкусный кофе:
«Приятная атмосфера, вкусная еда, кофе как и в 99% кофеен городе…»;
«Довольно уютное и приятное для нахождения место. Отличный кофе, атмосфера релакса и тепла. Приятные сотрудники!»;
«Данное кафе очень подходит для встречи со своими друзьями. Персонал тут просто замечательный. Не могу не отметить какой тут вкусный кофе. Музыка на фоне не мешает, очень даже кстати».
Однако это заведение не только хвалят, но и критикуют, в особенности грубый персонал, невкусную еду и долгое ожидание заказа:
«Брала сегодня кофе на вынос. По итогу: отойдя пару метров от кофейни у бумажного стаканчика отвалилось дно, забрызгав все вокруг»;
«Немного подпорчу впечатление — заказала двойной эспрессо, принесли редкостную кислятину, пить невозможно. Конфета из манго тоже не стоила того, чтобы ее брать. Весьма специфичный вкус»;
«Очень плохое обслуживание, грязные приборы, неприятно пахнет. С заказом не торопятся. Сырники, кофе отвратительные, будто на вокзале сделаны. Подача из 90-х»;
«Цари медленного обслуживания в Новосибирске. Кофе и десерт больше 15 минут нужно ждать. И бонус: цены выше среднего»;
«Очень не понравилась еда. Читаю, по отзывам, не у меня одной болел живот после посещения данного заведения… Очень разочарована, честно говоря. Интерьер приятный. Но это единственный плюс в этом кафе. Отвратительно не вкусная еда! Просто кошмар!!! Больше ни ногой туда».
Магазин-кофейня получила 4.5 балла и 889 оценок. В большинстве отзывов кофейню хвалят за вкусные десерты и кофе. Многие называют это любимым заведением в городе:
«Вкусный кофе, приятная атмосфера, самые вкусное печенье брауни и макаруны!»;
«Кофе вкусный, цены сравнительно высокие, ожидание оооочень долгое»;
«Замечательная кофейня, безумно уютная и теплая атмосфера Самый вкусный молочный какао в городе, трюфели на высшем уровне».
Но не только хвалят, а также и критикуют кофейню, в частности, холодные напитки, которые должны быть горячими, а также недовольства высказывают в сторону персонала.
«Зашла купить латте, и осталась очень расстроена, не вкусный, холодный, повторно отказались подогреть»;
«Брала раф кокосовая карамель, на вкус ни карамели, ни кофе, один кокос и тот очень химозный, кофе маленького объема за цену выше среднего для кофеен вокруг»;
«Как-то всё тут стало резко хуже. В блюдах пропали ингредиенты, а часть заказа могут вообще забыть принести. То какие-то полчища мух вокруг летают, то музыка орет как для глухих и плейлист весьма на любителя. Пожалуй больше сюда можно не ходить»;
«Прошу рассказать вашему сотруднику о клиентоориентированности и банальной вежливости».
Кофейня получила 4.4 балла и 655 оценок. Посетители хвалят позитивный персонал и атмосферу.
«Приятное место, вкусный кофе и сырники. Всё быстро, вежливо и мило»;
«Если кому-то с утра перед работой не хватает настроения, то вам пожалуй сюда в это пропитанное позитивом, хорошим настроением и вкуснейшем кофе Skuratov, эти прикольные ребята которые с душой и от души пожелают вам доброго утра и хорошего настроения, заварят волшебного кофе с капелькой позитива на весь день!!!»;
«Прекрасное место чтобы пить хороший кофе, плодотворно работать и при этом чувствовать себя действительно как дома одновременно».
Однако и негативных отзывов хватает. Например, посетители неоднократно жаловались, что им стало плохо после выпитого кофе, а также на антисанитарию в заведении и большой ценник.
«Просроченные продукты».
«К сожалению, посещение данного филиала завершилось появившимся симптомами отравления. Вечер субботы был окончательно испорчен»;
«Дорого и невкусно»;
«Похоже на столовку если честно, очень неуютно, столики маленькие, стулья неудобные»;
«Это просто ужасное место! Мы вчера с мужем специально приехали сюда, чтобы попить кофе. С порога в глаза бросился дичайший беспорядок. Пол, столы, диваны — всё грязное, такое ощущение, что ты попал в какую-то ночлежку для бомжей. Выпив свой кофе с брауни мы поехали домой и минут через 20 нам с мужем стало очень плохо. Появилось чувство тошноты, сильная боль в животе и всю ночь мы провели в борьбе за унитаз. Я так понимаю, раз антисанитария в зале, то и на кухне тоже самое».
Кофейня получила 4.3 балла и 575 оценок. Новосибирцы хвалят обслуживающий персонал, а также вкусный кофе.
«Спасибо за вкусный кофе и хорошее настроение!»;
«Вкусный кофе, быстро и недорого»;
«Замечательная кофейня с приветливым персоналом!»;
«Лучшее место в городе для встреч! Отдельное спасибо каждому бариста за вкусный кофе каждый день!»;
«Любимая кофейня, вкусный кофе, приятная атмосфера и прекрасный персонал».
Где хвалят, там и критикуют. Например, горький кофе в некоторых напитках и долгое ожидание.
«Оценка за полное отсутствие клиентоориентированности и индивидуального подхода!»;
«По кухне, что-то пошло не так. Зашла с ребёнком за гречкой, подали холодную и комками, тоже самое было с кашей в прошлый раз. Кофе — огонь, но кушать, однозначно, в другое место»;
«Не вздумайте сказать им что с вашим кофе что то не так, они переделают, но потом начнутся проблемы с пищеварением. Отзыв по „горячим следам“ и „крученому“ животу. А пока вы читаете, я вызываю пожарных, тревога в животе, в туалете объявлена ЧС»;
«30 минут ожидания кофе с собой, вместо заявленных 15, больше ни ногой к вам, опоздал на встречу».
Спешелти-кофейня получила 4.1 балла и 801 оценку. Посетители нахваливают вкусные вафли, атмосферу и кофе.
«Нравится заведение, красивый интерьер. Вафли просто потрясающие, кофе тоже вкусный. Готовят быстро и качественно»;
«Очень приятно место, можно поработать с ноутбуком, выпить вкусный кофе и съесть пару вафель :)»;
«Очень приятное заведение с хорошей музыкой) завтраки топ»;
«Прекрасное обслуживание, лучший кофе, вкусные вафли!».
Критикуют новосибирцы долгое ожидание и неприветливый персонал.
«Очень вкусные вафли и за это 2 звезды, остальное — 0, ждать 2 вафли 1 час и ничего не предложить в качестве комплимента, так уже не делают, если хотите, чтобы люди к вам возвращались, улучшайте сервис: (»;
«20 минут ожидание вафли, девочки работающие здесь, вам что-то нужно менять в своей жизни, кислее лиц давно не встречала, аж самой взгрустнулось, поработать и попить водичку прийти можно, приятно посидеть-лучше выбрать другое место)»;
«Непредсказуемое качество блюд. Если одно блюдо может оказаться неплохим, то другое просто ужасным. Авокадо в вафле оказался неспелым и жутко горьким, полностью испортив впечатление от блюда и заведения. Добавьте к этому ещё долгое время подачи и немаленький ценник. Не советую».