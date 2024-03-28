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Published Сегодня, 13:20

Modified Сегодня, 13:22

Updated Сегодня, 13:22

В хоккейном клубе полностью поменяют тренерский состав

ХК «Сибирь» расторг контракт с Сергеем Кривокрасовым

28 марта 2024, 13:20
Фото: ВК / ХК «Сибирь»
В хоккейном клубе полностью поменяют тренерский состав

Главный тренер новосибирского ХК «Сибирь» Кривокрасов покинет свой пост

В хоккейном клубе «Сибирь» произошли очередные кадровые перестановки. Пост главного тренера покинет Сергей Кривокрасов.

Контрактные обязательства Сергея Кривокрасова будут действовать до 30 апреля. Также вместе с ним уйдут тренеры Андрей Тарасенко, Александр Завьялов, Егор Поломацкий и Александр Сыроватский.

Как сообщили в ХК «Сибирь», в настоящее время идет формирование нового штаба команды. Будет ли набран новый тренерский состав к моменту ухода Кривокрасова, пока неизвестно.

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Увольнение Сергея Кривокрасова продолжило череду кадровых рокировок после поражения клуба в КХЛ. По итогам регулярного чемпионата «Сибирь» оказалась на десятом месте в Восточной конференции, не сумев выйти в плей-офф. До этого свой пост покинул спортивный директор Сергей Климович.

К настоящему моменту в ХК «Сибирь» имеется новое руководство. Генеральным директором стал Лев Крутохвостов, ранее занимавший пост заместителя руководителя по спортивным вопросам новосибирского филиала Федерации хоккея. Спортивным директором назначен бывший менеджер московского клуба «Динамо» Андрей Меркулов.

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