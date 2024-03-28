ХК «Сибирь» расторг контракт с Сергеем Кривокрасовым

Увольнение Сергея Кривокрасова продолжило череду кадровых рокировок после поражения клуба в КХЛ. По итогам регулярного чемпионата «Сибирь» оказалась на десятом месте в Восточной конференции, не сумев выйти в плей-офф. До этого свой пост покинул спортивный директор Сергей Климович.