Капремонт гимназии № 13 в Новосибирске ведут по программе «Единой России»

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
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Updated Сегодня, 08:59
Капитальный ремонт гимназии № 13 в Центральном районе Новосибирска был в наказах избирателей, в 2024 году она вошла в федеральную программу капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения.
«Мои дети учились в этой школе. И я рад, что по народной программе „Единой России“ гимназию отремонтируют, и 1 сентября 2025 года дети придут в обновленную школу с высокими потолками, светлыми аудиториями», — говорит секретарь районного отделения партии, депутат горсовета Сергей Бондаренко.
Школа состоит из двух корпусов, главный из которых построен в 1936 году, пристройку возвели в 1989. Сейчас все школьники перешли на занятия в одно здание, уроки организованы в две смены.
На текущий момент завершаются демонтажные работы, идет отделка стен третьего этажа и спортивного зала, ремонтируют деревянные стропила под крышей. В проект заложен ремонт кровли, столовой и лестниц, замена всех коммуникаций и электропроводки. Срок завершения реконструкции — июль 2025 года.
По словам представителя родительского комитета, матери третьеклассницы Ольги Сеохай, родители учеников мечтают еще о ремонте фасада и оснащении кабинетов для внеклассных занятий.
В расках народной программы «Единой России» в регионе в 2024 году строят 17 образовательных организаций, рассчитанных более чем на 10 тысяч учеников. А в программу капремонта вошли 36 школ в районах области и 23 в Новосибирске.