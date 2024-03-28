Культ еды и путешествия по-новому: как развивается гастротуризм в Новосибирске

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Новосибирск, как крупнейший культурный и экономический центр Сибири, предлагает богатое разнообразие гастрономических впечатлений. За последние годы здесь открылось множество разных гастропространств, начали проводить кулинарные ярмарки и фестивали, например, «В Сибири-ЕСТЬ!». Также здесь есть известные рестораны, среди которых: ресторатор Денис Иванов (владелец или совладелец несколько десятков заведений разного формата), Кирилл Мальцев и Андрей Добровольский (ключевые совладельцы и создатели сети «Шашлыкофф» и кофеен), Эрик Шогрен, открывший в Новосибирске первый фастфуд западного типа еще в 1996 году (сейчас он остается совладельцем сети кофеен-кондитерских Kuzina, а также сети New York Pizza).
В столице Сибири есть множество ресторанов и кафе, где можно попробовать как национальные блюда, так и международную кухню. Гастрономические дворики и пространства предлагают все больше корнеров с уникальными концепциями, от уличных форматов до ресторанного уровня. В таких местах приятно проводить время, наслаждаться блюдами и живой музыкой, говорят эксперты.
«Сибирская кухня славится своими традиционными блюдами, такими как пельмени, блины и уха, а также использованием местных продуктов, включая дикоросы, рыбу и мясо. В Новосибирске можно найти как классические рестораны сибирской кухни, так и современные заведения, предлагающие инновационный подход к приготовлению традиционных блюд», — рассказали Atas.Info специалисты «Пилигрим, подскажет где интересно».
В Новосибирске есть десятки различных ресторанов, предлагающих разные кухни на любой вкус. Большинство из них имеют хороший рейтинг. Основная часть заведений располагается в центре города, где огромная проходимость и всегда есть спрос. Среди лучших мест, где поесть, можно выделить следующие рестораны: «Сыроварня» (с рейтингом в Яндекс.Картах 5,0 из 5 возможных), «Анджикинежаль» (с рейтингом 5,0), Горячий цех (4,9), «Бочкари» (4,7), «СибирьСибирь» (4,9), Goodman (5,0), Ambar (5,0), Beerman&Пельмени (4,8), «Поке Топ» (4,8), «РомаАнтика» (5,0), «Сарай» (4,9), «Сулугули» (4,7), «Густо Пряно» (4,8), PuppenHaus (4,9), «Баранжар» (4,8), «Гриль бутыль» (4,5).
Совсем недавно, 22 марта, открылось новое заведение под названием «Жерарня». Это совместный проект новосибирского ресторатора Дениса Иванова и французского актера Жерара Депардье. Сам звезда посетит столицу Сибири этой осенью. Ресторан совмещает сразу несколько кухонь: французскую, русскую и европейскую. В основу некоторых блюд легли рецепты из кулинарной книги Депардье.
Это один из самых первых и крупнейших гастрокортов Новосибирска, открывшийся в 2021 году. Именно с него начала развиваться гастрономическая культура. Оценка пользователей в 2ГИС — 4,3. Внутри есть 130 ресторанов любой кухни. Посетителям он нравится большим выбором. Посетители делятся своими положительными впечатлениями:
«Были приятно удивлены. В одной точке попробовали вкуснейшие равиоли с креветкой. Повар все объяснил и помог выбрать. В другом месте взяли вкусные вафли с разными добавками. Оказалось, так вкусно, что взяли еще с собой»;
«Это рай для любителя поесть, перепробовал здесь все или почти все. Особенно топ вьетнамская кухня, обожаю Фо бо».
Однако есть и отрицательные мнения. Одна посетительница пожаловалась на громкую живую музыку, которая мешает общению. Другому посетителю не понравились маленькие столики и теснота на первом этаже, где сосредоточено больше точек с едой.
Гастромаркет расположен на Речном вокзале со стороны Михайловской набережной. Он нравится различными киосками с блюдами, которыми можно перекусить на ходу после или даже во время прогулки по набережной. Посетители отмечают, что возле точки с хотдогами всегда есть очередь, хотя гастрономическим изыском их назвать сложно, но в качестве недорогого перекуса заходит на «ура». Удостоилась похвалы и паста-карбонара в одной из точек. Однако есть и отрицательные отзывы о качестве некоторых блюд. Посетители жалуются на не вкусную шаурму и не насыщенный суп. Гастромаркет получил 4 звезды из 5.
Жителям левобережья нравится его расположение в ТЦ «Кировский рынок» и то, что не нужно ехать в центр города. Однако некоторые посетители отмечают недостаток заведений, малое количество точек с едой и проблемы с уборкой. Он получил оценку в 4,1 балла из 5.
Гастрокорт располагается в ТЦ «Калейдоскоп» на площади Маркса. Заведение открылось в январе этого года и уже собрало более сотни отзывов в 2ГИС от посетителей. Его оценили на 3,7 балла из 5 возможных. Посетители отмечают удобное расположение для жителей левобережья, но также критикуют выбор блюд и долгие ожидания заказа.
Рестохолл расположен в тихом центре Новосибирска, рядом с площадью Ленина. Посетители отмечают меньшее количество людей и приятную атмосферу. Они рекомендуют попробовать здесь вьетнамскую кухню и стритфуд из Средней Азии. Однако есть и негативные отзывы о выборе блюд и высоких ценах. Он получил 3,1 балла из 5.
В целом, каждый гастрокорт имеет свои преимущества и недостатки, и выбор заведения будет зависеть от предпочтений каждого посетителя.
Напомним, что в некоторых заведениях приходили поесть даже президенты. Атас.Инфо раскрыл фамилии владельцев знаковых новосибирских ресторанов, которые покорили сердца гурманов.