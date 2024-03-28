Культ еды и путешествия по-новому: как развивается гастротуризм в Новосибирске

Гастромаркет расположен на Речном вокзале со стороны Михайловской набережной. Он нравится различными киосками с блюдами, которыми можно перекусить на ходу после или даже во время прогулки по набережной. Посетители отмечают, что возле точки с хотдогами всегда есть очередь, хотя гастрономическим изыском их назвать сложно, но в качестве недорогого перекуса заходит на «ура». Удостоилась похвалы и паста-карбонара в одной из точек. Однако есть и отрицательные отзывы о качестве некоторых блюд. Посетители жалуются на не вкусную шаурму и не насыщенный суп. Гастромаркет получил 4 звезды из 5.