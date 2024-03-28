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Дети получили свои деньги

Мать-эскортница из Новосибирска выплатила миллионный долг по алиментам

28 марта 2024, 01:30
Фото: 1MI
Дети получили свои деньги
В Новосибирске приставы взыскали с матери-должницы долг по алиментам на ребенка. Однако от обязательных работ она никуда не денется.

Как сообщили в ГУ ФССП по региону, женщина сначала жила в Томске, а затем переехала в Новосибирск. Она задолжала алименты своему несовершеннолетнему ребенку. Официально она безработная, но по ее словам, работает в эскорте.

Выяснилось, что она хотела получить водительские права, но из-за долга у нее бы их не получилось забрать. Женщина связалась с приставами и оплатила долг в 933 тысяч за один месяц.

Однако, несмотря на это, матери все равно придется платить текущие алименты и отбывать административное наказание в виде обязательных работ на 20 часов.

Напомним, ранее мы рассказали историю, как мать в Новосибирске пытается вернуть дочек, которых отсудил бывший муж. Эта история получила большую огласку.

Мать в Новосибирске пытается вернуть дочек, которых отсудил бывший муж
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#Новосибирск#Дети#Долг#Алименты#Ограничения#Эмилия Губарева#Судебные приставы
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