Мать-эскортница из Новосибирска выплатила миллионный долг по алиментам

Posted Сегодня, 01:30
Published Сегодня, 01:30
Modified Сегодня, 01:32
Updated Сегодня, 01:32
Как сообщили в ГУ ФССП по региону, женщина сначала жила в Томске, а затем переехала в Новосибирск. Она задолжала алименты своему несовершеннолетнему ребенку. Официально она безработная, но по ее словам, работает в эскорте.
Выяснилось, что она хотела получить водительские права, но из-за долга у нее бы их не получилось забрать. Женщина связалась с приставами и оплатила долг в 933 тысяч за один месяц.
Однако, несмотря на это, матери все равно придется платить текущие алименты и отбывать административное наказание в виде обязательных работ на 20 часов.
Напомним, ранее мы рассказали историю, как мать в Новосибирске пытается вернуть дочек, которых отсудил бывший муж. Эта история получила большую огласку.