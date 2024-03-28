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Здание школы имеет статус объекта культурного наследия регионального значения

Мэрию Новосибирска обязали восстановить историческую школу Крячкова

28 марта 2024, 02:02
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Здание школы имеет статус объекта культурного наследия регионального значения
Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Новосибирской области (ГИООКН) считает муниципалитет нарушителем федерального законодательства из-за разрушающегося здания дореволюционной школы на Якушева, 21

В ходе внеплановой выездной проверки состояния здания бывшей школы на улице Яковлева, 21, построенной по проекту архитектора Андрея Крячкова, специалистами ГИООКН были зафиксированы нарушения федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», сообщили в инспекции в ответ на запрос редакции Atas.Info.

В частности, установлено, что собственник здания, мэрия Новосибирска, не обеспечивает сохранность и неизменность облика выявленного объекта культурного наследия, не осуществляет в должной мере расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии.

«На основании полученных сведений правообладателю объекта культурного наследия выдано предписание по факту нарушения законодательства в области охраны объектов культурного наследия…инспекцией подготовлены требования к сохранению объекта культурного наследия», — говорится в ответе ГИООКН.

Ранее мы рассказывали о том, что согласно акту технического обследования, строение находится в неудовлетворительном состоянии. Памятник архитектуры, имеющий статус объекта культурного наследия регионального значения, в прямом смысле слова разваливается и через некоторое время изменения в конструкции могут стать необратимыми.

«Фундаменты это плохо. Но данная ситуация возможна, скорее всего, от замачивания грунтов. Надо срочно искать причину возможных протечек инженерных сетей или паводковых вод», — считает архитектор Игорь Поповский, изучив список зафиксированных специалистами ГИООКН проблемных точек в здании.

Школа на Якушева — она же Змеиногорское городское начальное училище — построена примерно в 1911–1912 годах по проекту известного сибирского архитектора Андрея Крячкова и его помощника Казимира Лукашевского. Она была одной из 12 каменных школ, что были возведены на заёмные средства и должны были приблизить тот день, когда в Ново-Николаевске будет введено всеобщее начальное образование.

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#Культура#Новосибирск#Артем Шершнев#Культурное наследие#Школа#Восстановление#Архитектура#Памятник#Андрей Крячков
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