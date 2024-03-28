Модульбанк определил перспективные категории товаров на маркетплейсах

Для анализа и успешного развития на российском рынке маркетплейсов предприниматели и компании используют сервисы, такие как Moneyplace, Marketplace Analytics и MegaIndex, каждый из которых обладает своими особенностями и функционалом. Эти сервисы помогают выбрать нишу, открыть магазин и оптимизировать его работу, что особенно важно для крупного бизнеса, стремящегося к масштабированию.