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Модульбанк определил перспективные категории товаров на маркетплейсах

Модульбанк определил перспективные категории товаров на маркетплейсах

28 марта 2024, 07:22
Фото: ru.freepik.com
В России наблюдается активное развитие рынка маркетплейсов, на котором сегодня успешно действуют крупные игроки, в числе которых Wildberries, Ozon, Lamoda и Yandex.Market. Они предоставляют потребителям широкий выбор товаров и удобные условия покупки прямо из дома.

Этот сегмент рынка продолжает динамично развиваться и обладает огромным потенциалом для дальнейшего роста, считают эксперты. Наиболее быстро растущими нишами на российских маркетплейсах являются одежда и обувь, аксессуары и электроника. Аналитика сервиса Модульбанка «МаркетМетрика», синхронизированного с крупнейшими маркетплейсами страны, подтверждает этот тренд. Директор Модульбанка по маркетплейсам Ирина Максюта предупредила, что данный анализ не включает информацию о быстроисчезающих трендовых товарах, таких как новогодняя или праздничная атрибутика, пишет rostovgazeta.ru.

Помимо традиционных категорий товаров наблюдается стабильный рост спроса на товары для здоровья и ухода. Этому способствует растущая осведомленность потребителей о здоровом образе жизни, кроме того растет доверие населения к онлайн-покупкам.

Значительный интерес пользователей также вызывают товары для дома и интерьера, представленные на маркетплейсах в широком ассортименте и зачастую по привлекательным ценам. Наблюдается увеличение спроса на крупногабаритные товары, такие как мебель, сантехника и автомобильные шины, которые ранее россияне предпочитали покупать в оффлайн-магазинах.

Для анализа и успешного развития на российском рынке маркетплейсов предприниматели и компании используют сервисы, такие как Moneyplace, Marketplace Analytics и MegaIndex, каждый из которых обладает своими особенностями и функционалом. Эти сервисы помогают выбрать нишу, открыть магазин и оптимизировать его работу, что особенно важно для крупного бизнеса, стремящегося к масштабированию.

Российский рынок онлайн-торговли продолжает демонстрировать стабильный рост. В первом полугодии 2023 года продажи на интернет-площадках увеличились на 20% и составили 2,7 трлн рублей. При этом доля продаж на отечественных площадках превышает 97% от общего объема интернет-торговли.

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