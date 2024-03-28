На улице Светлой в Новосибирске построят мост через железную дорогу за 150 млн рублей

Как следует из документов, размещенных на сайте госзакупок, основанием для строительства стало поручение главы региона Андрея Травникова, данное по результатам рабочей поездки в Дзержинский район в июле 2023 года. В районе улицы Светлая, на бывшей территории завода «Альбумин, продолжается строительства ЖК „Галлактика“, состоящего из семи многоэтажных домов. Комплекс расположен в 250 метрах от железной дороги, через рельсы которой вынуждены перебираться жители, в том числе, дети, идущие в школу.