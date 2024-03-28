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По мосту люди будут безопасно пересекать железную дорогу

На улице Светлой в Новосибирске построят мост через железную дорогу за 150 млн рублей

28 марта 2024, 08:06
Фото: 1MI
По мосту люди будут безопасно пересекать железную дорогу
В Новосибирске объявили конкурс на строительство пешеходного моста через железнодорожные пути в Дзержинском районе. Ранее жители жаловались губернатору, что дети по пути в школу подвергаются опасности

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска объявил электронный аукцион на разработку проектной документации и строительство пешеходного моста через железнодорожные пути на перегоне Новосибирск-Главный — Новосибирск-Восточный в районе улицы Светлая. Точные координаты будут определены в ходе проектирования и потребуют согласования с ОАО «РЖД». Начальная стоимость контракта составляет 150 528 054 рублей.

Проектирование должно быть завершено не позднее 22.02.2025, окончание строительства — 10.12.2025. Затраты из бюджета Новосибирска составят 9,083 млн рублей, областной бюджет выделяет 141,444 млн рублей.

Как следует из документов, размещенных на сайте госзакупок, основанием для строительства стало поручение главы региона Андрея Травникова, данное по результатам рабочей поездки в Дзержинский район в июле 2023 года. В районе улицы Светлая, на бывшей территории завода «Альбумин, продолжается строительства ЖК „Галлактика“, состоящего из семи многоэтажных домов. Комплекс расположен в 250 метрах от железной дороги, через рельсы которой вынуждены перебираться жители, в том числе, дети, идущие в школу.

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#Новосибирск#Железная дорога#Конкурс#Мост#Пешеходы
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