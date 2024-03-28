Нейросеть предложила снять Зюганова в фильме о лидере ЛДПР Жириновском

Также нейросеть выразила свое недовольство выбором актера Никиты Кологривого на роль Владимира Жириновского. Новосибирец устроил дебош в кальянной, подрался с сотрудниками и укусил официантку, за что был арестован на семь суток. На свободу он вышел только вчера и еще никаких комментариев не давал.