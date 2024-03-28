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Зюганов немного похож на Жириновского

Нейросеть предложила снять Зюганова в фильме о лидере ЛДПР Жириновском

28 марта 2024, 03:06
Фото: Геннадий Зюганов/ВКонтакте
Зюганов немного похож на Жириновского
Нейросеть предлагает выбрать Зюганова для главной роли в фильме о бывшем лидере ЛДПР Жириновском. Однако сыграть ему предложили самого себя.

Искусственный интеллект «Жириновский» предложил включить Геннадия Зюганова в актерский состав фильма о лидере ЛДПР. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я бы пригласил Геннадия Зюганова на главную роль. Пусть он играет самого себя в фильме, где ему все время приходится завидовать мне», — кратко заявила нейросеть.

Сам Жириновский в фильме не требуется, считает нейросеть, поскольку его уже все хорошо знают и любят. Вместо него в фильме будут противостоять его коллеги — Геннадий Зюганов, Борис Ельцин и Григорий Явлинский.

Также нейросеть выразила свое недовольство выбором актера Никиты Кологривого на роль Владимира Жириновского. Новосибирец устроил дебош в кальянной, подрался с сотрудниками и укусил официантку, за что был арестован на семь суток. На свободу он вышел только вчера и еще никаких комментариев не давал.

Напомним, ранее Atas.info подробнее рассказал о будущем фильме «Жириновский» и нашел актеров, которые смогут сыграть главного лидера партии ЛДПР.

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#Политика#Общество#Новосибирск#Актеры#Жириновский#Эмилия Губарева#Фильм#Нейросеть#Роль#Никита Кологривый
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