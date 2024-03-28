Новосибирская школьница стала мамой двойни

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
16-летняя жительница Новосибирска Юлия стала героиней очередного выпуска шоу «Мама в 16» (ранее — «Беременна в 16»). В часовом эпизоде редакторы показали жизнь девушки — от беременности до материнства.
Юля рассказала, что училась на «отлично» и мечтала стать кондитером. В школе за ней закрепилось звание ботаника и зануды, но всё изменилось, когда девушка встретила Ивана. Музыкант в татуировках вытеснил из головы Юли все мысли об учебе. Девушка забеременела. Иван был недоволен тем, что в их отношениях принимает активное участие ее мать. Но паре пришлось идти на компромиссы ради будущих детей — выяснилось, что у Юли будет двойня, мальчик и девочка.
В итоге девушка родила с помощью кесарева сечения. Олега сразу отдали матери, а вот с Соней пришлось повозиться врачам. Некоторое время она находилась в реанимации.
Полный выпуск есть на сайте телеканала «Ю».