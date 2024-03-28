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Published Сегодня, 05:08

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Updated Сегодня, 05:48

Жительница Новосибирска Юлия стала героиней очередного выпуска шоу «Мама в 16»

Новосибирская школьница стала мамой двойни

28 марта 2024, 05:08
Фото: u-tv.ru
Жительница Новосибирска Юлия стала героиней очередного выпуска шоу «Мама в 16»

Школьница из Новосибирска стала участницей шоу «Мама в 16»

Отличница рассказала, как круто изменилась ее жизнь, когда она встретила забитого татуировками музыканта.

16-летняя жительница Новосибирска Юлия стала героиней очередного выпуска шоу «Мама в 16» (ранее — «Беременна в 16»). В часовом эпизоде редакторы показали жизнь девушки — от беременности до материнства.

Юля рассказала, что училась на «отлично» и мечтала стать кондитером. В школе за ней закрепилось звание ботаника и зануды, но всё изменилось, когда девушка встретила Ивана. Музыкант в татуировках вытеснил из головы Юли все мысли об учебе. Девушка забеременела. Иван был недоволен тем, что в их отношениях принимает активное участие ее мать. Но паре пришлось идти на компромиссы ради будущих детей — выяснилось, что у Юли будет двойня, мальчик и девочка.

В итоге девушка родила с помощью кесарева сечения. Олега сразу отдали матери, а вот с Соней пришлось повозиться врачам. Некоторое время она находилась в реанимации.

Полный выпуск есть на сайте телеканала «Ю».

Беременные из стран СНГ и Сибири стали чаще приезжать на роды в Новосибирск
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#Общество#Новосибирск#Дети#Шоу#Реалити-шоу#Беременность#Алёна Рогонова
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