Новосибирский зоопарк изменил режим работы: называем время открытия и закрытия

В связи с удлинением светового дня с 28 марта меняется время работы зоопарка. В будние дни посетить его можно с 09:00. Закроется учреждение в 20:00. В выходные и праздничные дни зоопарк начинает работу в 09:00 и заканчивает до 21:00.