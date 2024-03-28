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Зоопарк теперь работает дольше

Новосибирский зоопарк изменил режим работы: называем время открытия и закрытия

28 марта 2024, 02:50
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Зоопарк теперь работает дольше

Новосибирский зоопарк изменил время работы с 28 марта

Зоопарк объявил об изменении времени работы с 28 марта. Теперь полюбоваться животными можно дольше.

В связи с удлинением светового дня с 28 марта меняется время работы зоопарка. В будние дни посетить его можно с 09:00. Закроется учреждение в 20:00. В выходные и праздничные дни зоопарк начинает работу в 09:00 и заканчивает до 21:00.

При этом кассы в будние дни закрываются в 19:00, а в выходные и праздничные дни — в 20:00. После закрытия касс зоопарк остается открытым только для тех, кто уже внутри.

Стоимость билетов составляет 500 рублей для взрослых и 250 рублей для горожан, которые имеют льготы. Купить билеты можно как в кассах, так и на сайте.

Напомним, что с 1 по 22 апреля в Новосибирском зоопарке будет действовать бесплатный вход для двух льготных групп граждан — пенсионеров (женщины с 55-ти, мужчины от 60 лет) и инвалидов всех групп.

Новосибирский зоопарк сделал вход бесплатным на три недели
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#Новосибирск#Животные#Зоопарк#Эмилия Губарева#Новосибирский зоопарк#Кассы
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