Правосибирск и Левосибирск: разделить Новосибирск на две части предложили в горсовете

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
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Updated Сегодня, 06:03
В ходе работы очередной сессии горсовета Новосибирска, во время обсуждения ситуации с ремонтом городских мостов, независимый депутат Антон Картавин* в шутку предложил: «У нас и без ремонта бывали пробки 12 баллов. Можно разделить город на Левосибирск и Правосибирск: в Правосибирске мэра будет выбирать Совет депутатов, в Левосибирске — горожане. Думаю, это будет оптимально».
Но в каждой шутке есть доля шутки. Слова депутата точно описывают картину, которая складывается в городе после закрытия на ремонт Октябрьского моста, и усугубиться после начала ремонтных работ на Димитровском мосту на следующей неделе. Уже сейчас автомобилисты около часа стоят в пробке, чтобы только подъехать ко въезду на Октябрьский мост.
Как рассказали в ходе сессии представители муниципалитета, одновременное проведение реконструкции двух основных транспортных артерий, связывающих правый и левый берега Оби — «накладка». Предполагалось, что в конце 2023 года будет сдан в эксплуатацию Центральный (четвертый) мост, который возьмет на себя часть автомобильного потока. Но сроки строительства, которое ведет группа ВИС в рамках концессионного соглашения с региональным правительством, сорваны. Сейчас официально говорят о завершении работ в конце 2024 года. Неофициально звучат сомнения и в этом сроке.
Подробно о том, сколько будет продолжаться ремонт мостов, что планируется сделать, и почему мэрия откровенно признается в том, что ничего не предпринимала, чтобы минимизировать последствия неизбежного транспортного коллапса, читайте в нашем большом специальном материале.
*) — внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов