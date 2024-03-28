Правосибирск и Левосибирск: разделить Новосибирск на две части предложили в горсовете

Как рассказали в ходе сессии представители муниципалитета, одновременное проведение реконструкции двух основных транспортных артерий, связывающих правый и левый берега Оби — «накладка». Предполагалось, что в конце 2023 года будет сдан в эксплуатацию Центральный (четвертый) мост, который возьмет на себя часть автомобильного потока. Но сроки строительства, которое ведет группа ВИС в рамках концессионного соглашения с региональным правительством, сорваны. Сейчас официально говорят о завершении работ в конце 2024 года. Неофициально звучат сомнения и в этом сроке.