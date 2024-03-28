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Posted Сегодня, 11:48

Published Сегодня, 11:48

Modified Сегодня, 13:51

Updated Сегодня, 13:51

Когда выйдет вторая часть фильма

Раскрыта дата выхода в кино «Чебурашки-2»: прошлый фильм побил все сборы в России

28 марта 2024, 11:48
Фото: Кадр из фильма «Чебурашка»
Когда выйдет вторая часть фильма
Вторую часть фильма «Чебурашка» планируют выпустить через два года. О чем будет новая кинокартина, выяснил Atas.info.

Когда выйдет фильм «Чебурашка 2»

Выход фильма «Чебурашка 2» в прокат предрекают на 1 января 2026 года. Эту же дату подтверждали в студии Yellow, Black and White. Режиссером продолжения станет Дмитрий Дьяченко, который также снял первую часть. Сюжет будет развиваться через год после событий оригинального фильма.

 

О чем фильм «Чебурашка»

В первой части рассказывалось о приключениях Чебурашки, его появлении в городке и находке верных друзей. В ролях снимались известные актеры, такие как Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов. Озвучивала главного героя Ольга Кузьмина.

Когда выйдет вторая частьКогда выйдет вторая часть
Когда выйдет вторая часть
Фото: Кадр из фильма «Чебурашка»

Сколько собрал фильм «Чебурашка»

Оригинальный фильм вышел в прокат 1 января 2023 года и стал самым успешным в российском кинопрокате. По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы, сборы составляют 6,8 млрд рублей.

Президент киносети «Каро» Ольга Зинякова отметила, что «Чебурашка» не просто показал отличные результаты в прокате, но и изменил восприятие российского кино, пишет ТАСС. Фильм стал ярким примером его популярности и потенциала.

Фильм выйдет через годФильм выйдет через год
Фильм выйдет через год
Фото: Кадр из фильма «Чебурашка»

В последние годы нескольким российским фильмам удалось достичь сборов в 1 млрд рублей. Среди них «Холоп 2», «Бременские музыканты», «Лед 3», «Мастер и Маргарита» и мультфильм «Три Богатыря и Пуп Земли». Однако они пока не смогли превзойти рекорд «Чебурашки».

Доброта, пошлость и трансгуманизм - за что хвалят и ругают "Чебурашку"?
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