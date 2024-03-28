Раскрыта дата выхода в кино «Чебурашки-2»: прошлый фильм побил все сборы в России

Выход фильма «Чебурашка 2» в прокат предрекают на 1 января 2026 года. Эту же дату подтверждали в студии Yellow, Black and White. Режиссером продолжения станет Дмитрий Дьяченко, который также снял первую часть. Сюжет будет развиваться через год после событий оригинального фильма.