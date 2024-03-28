Раскрыта дата выхода в кино «Чебурашки-2»: прошлый фильм побил все сборы в России

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Выход фильма «Чебурашка 2» в прокат предрекают на 1 января 2026 года. Эту же дату подтверждали в студии Yellow, Black and White. Режиссером продолжения станет Дмитрий Дьяченко, который также снял первую часть. Сюжет будет развиваться через год после событий оригинального фильма.
В первой части рассказывалось о приключениях Чебурашки, его появлении в городке и находке верных друзей. В ролях снимались известные актеры, такие как Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов. Озвучивала главного героя Ольга Кузьмина.
Оригинальный фильм вышел в прокат 1 января 2023 года и стал самым успешным в российском кинопрокате. По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы, сборы составляют 6,8 млрд рублей.
Президент киносети «Каро» Ольга Зинякова отметила, что «Чебурашка» не просто показал отличные результаты в прокате, но и изменил восприятие российского кино, пишет ТАСС. Фильм стал ярким примером его популярности и потенциала.
В последние годы нескольким российским фильмам удалось достичь сборов в 1 млрд рублей. Среди них «Холоп 2», «Бременские музыканты», «Лед 3», «Мастер и Маргарита» и мультфильм «Три Богатыря и Пуп Земли». Однако они пока не смогли превзойти рекорд «Чебурашки».