«Родители ведут себя безответственно»: маленькую девочку почти зажевал эскалатор в ТЦ

Ребенок шагнул на эскалатор и упал. Лента понесла его вверх, всё это время он лежал на спине, пока не уперся в платформу. Через некоторое время в кадре появляется мужчина (отец девочки), он мечется внизу в поисках ребенка. На помощь ребенку подоспел сотрудник ТЦ. Он отключил эскалатор, поднял девочку и передал ее подбежавшему к этому времени отцу.