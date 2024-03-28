«Родители ведут себя безответственно»: маленькую девочку почти зажевал эскалатор в ТЦ

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Ребенок шагнул на эскалатор и упал. Лента понесла его вверх, всё это время он лежал на спине, пока не уперся в платформу. Через некоторое время в кадре появляется мужчина (отец девочки), он мечется внизу в поисках ребенка. На помощь ребенку подоспел сотрудник ТЦ. Он отключил эскалатор, поднял девочку и передал ее подбежавшему к этому времени отцу.
Корреспондент Atas.info связался с директором ТЦ Golden Field Светланой Шишкиной, чтобы узнать о состоянии ребенка.
«С ребенком всё в порядке, в эскалатор его не затянуло. Сотрудник „ДНС“ вовремя подоспел и отключил эскалатор. Все сотрудники ТЦ проинструктированы, как действовать в таких ситуациях. Охрана не всегда может успеть среагировать», — говорит Светлана Шишкина.
По словам директора, аналогичный инцидент произошел в ТЦ месяц назад. Тогда мальчик забавлял себя, прыгая с платформы на эскалатор и обратно.
«Иногда родители ведут себя безответственно. Оставляют детей без присмотра, позволяют им играть на эскалаторах. Охранники делают в таких случаях замечания, но родители говорят: „Он играет“. Объясняем родителям, что это не территория для игры».