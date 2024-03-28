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Гаражи сгорели

Шесть машин и три автомобиля до тла сгорели в Новосибирске

28 марта 2024, 01:39
Фото: 1MI
Гаражи сгорели
Несколько гаражей сгорели во время пожара в Калининском районе Новосибирска. Также повреждения получили автомобили.

В ночное время 28 марта в 04:52 спасатели МЧС России выезжали по вызову о пожаре в гаражном кооперативе на Игарской улице. При прибытии пожарных, кровля была охвачена огнем, а внутри произошло интенсивное горение.

Благодаря двухчасовым усилиям пожарных, открытое горение было полностью ликвидировано. Площадь и причина возгорания устанавливается. Внутри гаражей никто не находился, а информации о пострадавших нет.

По предварительным данным, огонь повредил шесть гаражей, в трех из которых произошло обрушение кровли, и также три автомобиля были уничтожены огнем. Три других автомобиля успели эвакуировать пожарные.

Напомним, ранее мы рассказали, как «резиновая квартира» с 37 прописанными жильцами сгорела в Новосибирске. Хозяина дома спасти не удалось.

«Резиновая квартира» с 37 прописанными жильцами сгорела в Новосибирске
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#Происшествия#Новосибирск#Пожар#Огонь#Калининский район#Эмилия Губарева#Горение#Пожарные
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