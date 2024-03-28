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Есть погибший

Смертельное ДТП случилось в Ордынском районе: водитель Mercedes выехал на встречку

28 марта 2024, 01:45
Фото: ГИБДД по НСО
Есть погибший

В Новосибирской области произошло смертельное ДТП в Ордынском районе

В результате смертельного ДТП на новосибирской трассе погиб пожилой водитель автомобиля Great Wall. Виновник выехал на встречную полосу движения.

Вечером 27 марта произошло серьезное ДТП на трассе в Ордынском районе. По информации ГИБДД региона, водитель Mercedes ошибочно выехал на встречную полосу.

62-летний водитель «Мерседеса» ехал по трассе «Новосибирск — Кочки — Павлодар» со стороны Новосибирска. При повороте налево в сторону села Красный Яр он выехал на встречку и столкнулся с автомобилем Great Wall.

В результате аварии 75-летний водитель Great Wall скончался от полученных травм. На месте происшествия работали сотрудники ДПС, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Новосибирске произошла другая серьезная авария, где водитель Toyota Highlander врезался в подъезд, когда из него выходила женщина с мужем. В результате сибирячке оторвало ногу. Известно, что водитель перепутал педали.

72-летний водитель на полной скорости задом въехал в подъезд, раздавив женщину
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