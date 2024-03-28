Смертельное ДТП случилось в Ордынском районе: водитель Mercedes выехал на встречку

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Вечером 27 марта произошло серьезное ДТП на трассе в Ордынском районе. По информации ГИБДД региона, водитель Mercedes ошибочно выехал на встречную полосу.
62-летний водитель «Мерседеса» ехал по трассе «Новосибирск — Кочки — Павлодар» со стороны Новосибирска. При повороте налево в сторону села Красный Яр он выехал на встречку и столкнулся с автомобилем Great Wall.
В результате аварии 75-летний водитель Great Wall скончался от полученных травм. На месте происшествия работали сотрудники ДПС, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Новосибирске произошла другая серьезная авария, где водитель Toyota Highlander врезался в подъезд, когда из него выходила женщина с мужем. В результате сибирячке оторвало ногу. Известно, что водитель перепутал педали.