Стала известна судьба пропавшего в «Крокусе» новосибирца Григория Будько

Posted Сегодня, 02:29
Published Сегодня, 02:29
Modified Сегодня, 03:02
Updated Сегодня, 03:02
Новосибирец вместе с женой переехал в Москву несколько лет назад. Там семейная пара рассталась, но поддерживала хорошие отношения. Сибиряк встретил новую невесту. Он отправился на концерт в «Крокус Сити Холл» вместе со своей будущей тещей.
В торговый центр ворвались террористы и начали расстреливать людей. Погибло свыше 140 человек. Среди погибших и пострадавших новосибирец не числился. Его жена придала его пропажу огласке в соцсетях. За сибиряка переживала вся страна.
Накануне, ГУ МЧС России со ссылкой на московский Минздрав, обновило предварительный список погибших во время теракта. В нем числится Григорий Будько и женщина, с которой он был на концерте.
«К сожалению, то, что там от них осталось, невозможно опознать, и чтобы получить тело, мы ждем ДНК-экспертизу», — рассказала VN ru бывшая жена Григория.
Пятилетней дочери о гибели родного отца женщина еще не сказала.
«Дочке ещё не говорила, скорее всего в воскресенье поедем возлагать цветы, и там постараюсь объяснить все, что произошло».
У Геннадия также осталась сестра-двойняшка.