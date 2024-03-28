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Новосибирец погиб

Стала известна судьба пропавшего в «Крокусе» новосибирца Григория Будько

28 марта 2024, 02:29
Фото: соцсети
Новосибирец погиб

Новосибирец Григорий Будько появился в списках погибших во время теракта

Новосибирец Григорий Будько был в «Крокусе» во время теракта. О его судьбе ничего не было известно до сегодняшнего дня.

Новосибирец вместе с женой переехал в Москву несколько лет назад. Там семейная пара рассталась, но поддерживала хорошие отношения. Сибиряк встретил новую невесту. Он отправился на концерт в «Крокус Сити Холл» вместе со своей будущей тещей.

В торговый центр ворвались террористы и начали расстреливать людей. Погибло свыше 140 человек. Среди погибших и пострадавших новосибирец не числился. Его жена придала его пропажу огласке в соцсетях. За сибиряка переживала вся страна.

Накануне, ГУ МЧС России со ссылкой на московский Минздрав, обновило предварительный список погибших во время теракта. В нем числится Григорий Будько и женщина, с которой он был на концерте.

«К сожалению, то, что там от них осталось, невозможно опознать, и чтобы получить тело, мы ждем ДНК-экспертизу», — рассказала VN ru бывшая жена Григория.

Пятилетней дочери о гибели родного отца женщина еще не сказала.

«Дочке ещё не говорила, скорее всего в воскресенье поедем возлагать цветы, и там постараюсь объяснить все, что произошло».

У Геннадия также осталась сестра-двойняшка.

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