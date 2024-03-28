Стала известна судьба пропавшего в «Крокусе» новосибирца Григория Будько

Новосибирец вместе с женой переехал в Москву несколько лет назад. Там семейная пара рассталась, но поддерживала хорошие отношения. Сибиряк встретил новую невесту. Он отправился на концерт в «Крокус Сити Холл» вместе со своей будущей тещей.