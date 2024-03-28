Трендовые цвета 2024 года — показываем модные оттенки Pantone на весну и лето

PANTONE 14-3812 Pastel Lilac. Тенденция на лавандовую дымку продолжает оставаться актуальной. В этом году этот модный цвет будет сохранять свою популярность, не зависимо от времени года. Модные дизайнеры представляют свои коллекции в этом оттенке, демонстрируя нежность и элегантность лавандового цвета на трикотаже, кружеве, прозрачных и других материалах.