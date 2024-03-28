Трендовые цвета 2024 года — показываем модные оттенки Pantone на весну и лето

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Весна — самое время перебрать гардероб, убрать серый свитер, теплый спортивный костюм и застиранные джинсы. Это идеальное время, чтобы обновить свой гардероб. Посмотрите самые актуальные сочетания цветов от Института цвета Pantone, которые вы увидите в 2024 году.
PANTONE 14-3812 Pastel Lilac. Тенденция на лавандовую дымку продолжает оставаться актуальной. В этом году этот модный цвет будет сохранять свою популярность, не зависимо от времени года. Модные дизайнеры представляют свои коллекции в этом оттенке, демонстрируя нежность и элегантность лавандового цвета на трикотаже, кружеве, прозрачных и других материалах.
PANTONE 12-0736 Lemon Drop. Этот красивый, яркий оттенок желтого — простой способ поднять себе настроение даже в пасмурный день. Вы можете сделать его центром своего лука или наложить желтое на желтое для создания монохромного образа (даже такие сочетания будут весьма кстати).
PANTONE 18-3932 Marlin. Если вы любитель темных цветов, то судя по последним модным трендам на 2024 год, «почти темно-синий» становится все более популярным. Этот оттенок немного отличается от классического темно-синего цвета и прекрасно сочетается с контрастными оттенками, такими как оранжевый, желтый и красный.
PANTONE 17-1461 Orangeade. Цвет идеально подходит для того чтобы добавить яркости и динамичности в свои образы. Orangeade имеет фруктово-цитрусовый оттенок и отражает оптимизм и веселье.
PANTONE 17-0220 Watercress. Как только снова засияет солнце, можно ожидать большого количества моделей в цвете фисташкового. Этот оттенок отлично подойдет к вашей вечерней одежде, особенно во время свадебного сезона. Фисташковый — это нежный оттенок, поэтому он будет выглядеть мягко и привлекательно на каждой моднице.
На неделях моды в Париже, Милане, Лондоне и Нью-Йорке были представлены различные тренды в одежде, которые полюбятся многим модницам. Некоторые из них уже есть в нашем гардеробе.
Главный акцент на подиуме был сделан на живот: показы Schiaparelli, Acne Studios и Alberta Ferretti представили платья с полностью голым животом или разрезами в этой области. Сейчас вся молодежь любит топы, поэтому этот тренд совсем не новый, но все еще актуальный.
Возвращение капри (обтягивающих брюк длиной до середины голени или чуть выше) было предсказано модными изданиями еще летом прошлого года, когда Джиджи Хадид и Белла Хадид показали свои образы. На неделях моды показали различные вариации карго брюк — классические, джинсовые, кожаные и даже золотые. Особенно хорошо они выглядят с широкоплечим пиджаком.
Трендом стала красная кожа — яркий акцент в образе для тех, кто уверен в себе. Bottega Veneta, Coach и Bally представили платья из красной кожи, которые можно сочетать с контрастными аксессуарами.
Прозрачность и романтика стали основным трендом, придающим легкость образу. Дизайнеры использовали невесомую органзу, чтобы создать эффект прозрачности, который подчеркивается движением ткани на ветру. Этот тренд был продемонстрирован на показе Mugler, где модель Анок Яй появилась в платье с тянущимся за ним легким шлейфом.
Юбки стали главным акцентом в образе в сезоне весна-лето 2024. Верхняя часть может быть любой, а нижняя часть должна быть особенной — с пайетками, стеклярусом или фотопринтом.
Очки также стали предметом экспериментов дизайнеров. Они придают лицу необычный вид и являются аксессуаром для новаторов. На показе Acne Studios Кайли Дженнер примерила широкие очки с металлической оправой, закрывающие переносицу, а на показе Balenciaga были представлены очки-бэтмены, напоминающие маскарадную маску.
Узлы стали главным элементом стиля в новом сезоне. Их можно завязывать на различных деталях одежды — кончиках рубашек, подолах юбок, рукавах джемперов. Такой стиль был представлен на показах Bottega Veneta, Loewe, Fendi и других брендов.