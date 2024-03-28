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Posted Сегодня, 13:48

Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 13:50

Updated Сегодня, 13:50

Наталья Копаева долго болела

В Новосибирске скончалась экс-глава департамента образования мэрии Наталья Копаева

28 марта 2024, 13:48
Фото: Новосибирский информационно-образовательный сайт
Наталья Копаева долго болела

В Новосибирске скончалась бывший руководитель депобра мэрии Наталья Копаева

В Новосибирске скончалась бывший руководитель департамента образования городской администрации Наталья Копаева. Она возглавляла ведомство с 2012 по 2015 годы.

Наталья Копаева скончалась 28 марта. О причинах смерти не сообщается. Тем не менее, в некрологе указано, что женщина испытывала стресс от грустных событий в жизни и тяжело болела.

Наталья Николаевна уделяла самое пристальное внимание созданию системной инфраструктуры и подходящих условий для развития детей, искренне поддерживала молодых педагогов. Она была во главе городских традиций, главная из которых — преемственность поколений», — сказано в некрологе.

Редакция Atas.Info выражает искренние соболезнования родным и близким Натальи Копаевой.

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#Общество#Образование#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Смерть#Мэрия Новосибирска#Александр Ляхов
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