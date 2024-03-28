В Новосибирске скончалась экс-глава департамента образования мэрии Наталья Копаева

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Наталья Копаева скончалась 28 марта. О причинах смерти не сообщается. Тем не менее, в некрологе указано, что женщина испытывала стресс от грустных событий в жизни и тяжело болела.
“Наталья Николаевна уделяла самое пристальное внимание созданию системной инфраструктуры и подходящих условий для развития детей, искренне поддерживала молодых педагогов. Она была во главе городских традиций, главная из которых — преемственность поколений», — сказано в некрологе.
Редакция Atas.Info выражает искренние соболезнования родным и близким Натальи Копаевой.