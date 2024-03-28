В Новосибирском зоопарке вывели в большой мир пингвиненка Гумбольдта

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Сейчас птенцу нужно знакомиться с сородичами. Пингвиненка перевели в общий вольер, но сделали ему загородку. Взрослые птицы постепенно привыкают к новому гостю.
«Понемногу он гуляет по вольеру. Все взрослые пингвины собираются вокруг, и в своем любопытстве они очень настойчивы. Со временем птенец привыкнет и освоится», — рассказали зоологи.
Малышу начали давать кусочки рыбы три раза в день. На крыльях только начали появляться перья, заменяя пух.
Напомним, что в Новосибирском зоопарке показали фламинго.