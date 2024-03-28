atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:43

Published Сегодня, 08:43

Modified Сегодня, 08:45

Updated Сегодня, 08:45

К пингвинам подселили нового жильца

В Новосибирском зоопарке вывели в большой мир пингвиненка Гумбольдта

28 марта 2024, 08:43
Фото: ВК / Новосибирский зоопарк
К пингвинам подселили нового жильца

В Новосибирском зоопарке к взрослым пингвинам Гумбольдта подселили птенца

В новосибирском зоопарке имени Шило к пингвинам Гумбольдта подселили нового жильца. Малыша два месяца выкармливали искусственно.

Сейчас птенцу нужно знакомиться с сородичами. Пингвиненка перевели в общий вольер, но сделали ему загородку. Взрослые птицы постепенно привыкают к новому гостю.

«Понемногу он гуляет по вольеру. Все взрослые пингвины собираются вокруг, и в своем любопытстве они очень настойчивы. Со временем птенец привыкнет и освоится», — рассказали зоологи.

Малышу начали давать кусочки рыбы три раза в день. На крыльях только начали появляться перья, заменяя пух.

Напомним, что в Новосибирском зоопарке показали фламинго.

В Новосибирском зоопарке фламинго впервые вышли на улицу после зимы — видео
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирском зоопарке проснулись еноты-полоскуны. Смотрим, что они вытворяютНовосибирский зоопарк сделал вход бесплатным на три неделиБурые медведи Леха и Валя вышли из спячки в Новосибирском зоопарке
#Общество#Экология#Видео#Новосибирск#Новосибирская область#Птицы#Природа#Новосибирский зоопарк#Александр Ляхов#Живая природа
Подпишитесь
Культ еды и путешествия по-новому: как развивается гастротуризм в Новосибирске
Сегодня, 08:40
В новосибирской школе ввели карантин из-за вспышки гепатита А
Сегодня, 08:53
Стала известна судьба пропавшего в «Крокусе» новосибирца Григория Будько
Сегодня, 02:29
Правосибирск и Левосибирск: разделить Новосибирск на две части предложили в горсовете
Сегодня, 06:01
«Это преступление!» — в Новосибирске приватизируют крупные муниципальные компании
Сегодня, 05:26
В мэрии рассказали, когда закончится отопительный сезон в Новосибирске
Сегодня, 04:30
"