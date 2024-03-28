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Published Сегодня, 08:53

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В средней школе №190 в Советском районе Новосибирска выявили два случая заражения гепатитом А

В новосибирской школе ввели карантин из-за вспышки гепатита А

28 марта 2024, 08:53
Фото: 1MI
В средней школе №190 в Советском районе Новосибирска выявили два случая заражения гепатитом А
В средней школе №190 в Советском районе Новосибирска выявили несколько случаев заражения гепатитом А. Заболевшие учатся в одном классе.

Сейчас класс закрыли на карантин на 35 дней, уточнили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области. Медики ежедневно наблюдают за теми, кто контактировал с заболевшими.

«Проводится текущая дезинфекция и иммунизация по эпидемическим показаниям», — сказано в сообщении ведомства.

Специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование.

«Отобраны пробы воды, пищевой продукции и продовольственного сырья, смывов, проводятся лабораторные исследования».

Ситуация находится на контроле регионального Роспотребнадзора и департамента образования мэрии.

В новосибирской школе выявили случаи заражения гепатитом А
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В мэрии Новосибирска в ответ на запрос Atas.info ответили, что заболевших трое. Служебная записка о случаях заболевания в департамент образования от директора школы поступила 25 марта. 26 марта в школу приехали специалисты Роспотребнадзора. Проводится санитарно-эпидемиологическое расследование.

Справка

Заболевание не переходит в хроническую форму. Болеют гепатитом А, как правило, дети. При перенесении заболевания иммунитет сохраняется на всю жизнь.

Передается гепатит А через грязную воду, зараженные продукты и грязные руки при контакте с зараженным. Источником инфекции выступает больной человек, который выделяет вирус в окружающую среду с каловыми массами.

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#Новосибирск#Школа#Здоровье#Роспотребнадзор#Алёна Рогонова#Гепатит А#Инфекция
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