В новосибирской школе ввели карантин из-за вспышки гепатита А

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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Updated Сегодня, 08:55
Сейчас класс закрыли на карантин на 35 дней, уточнили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области. Медики ежедневно наблюдают за теми, кто контактировал с заболевшими.
«Проводится текущая дезинфекция и иммунизация по эпидемическим показаниям», — сказано в сообщении ведомства.
Специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование.
«Отобраны пробы воды, пищевой продукции и продовольственного сырья, смывов, проводятся лабораторные исследования».
Ситуация находится на контроле регионального Роспотребнадзора и департамента образования мэрии.
В мэрии Новосибирска в ответ на запрос Atas.info ответили, что заболевших трое. Служебная записка о случаях заболевания в департамент образования от директора школы поступила 25 марта. 26 марта в школу приехали специалисты Роспотребнадзора. Проводится санитарно-эпидемиологическое расследование.
Справка
Заболевание не переходит в хроническую форму. Болеют гепатитом А, как правило, дети. При перенесении заболевания иммунитет сохраняется на всю жизнь.
Передается гепатит А через грязную воду, зараженные продукты и грязные руки при контакте с зараженным. Источником инфекции выступает больной человек, который выделяет вирус в окружающую среду с каловыми массами.