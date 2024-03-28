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По предварительным подсчетам, в марте 2024 года среди учащихся школы зафиксировано три случая заболевания гепатитом А

В новосибирской школе выявили случаи заражения гепатитом А

28 марта 2024, 07:20
Фото: 1MI
По предварительным подсчетам, в марте 2024 года среди учащихся школы зафиксировано три случая заболевания гепатитом А
По предварительным подсчетам, в марте среди учащихся школы №190 в Советском районе выявили три случая заболевания гепатитом А.

В новосибирском Академгородке в средней школе № 190 выявили несколько случаев заражения гепатитом А, сообщает издание «Родные берега» со ссылкой на ответ департамента образования мэрии. По предварительным подсчетам, в марте среди учащихся школы на улице Иванова, 36 зафиксировано три случая заболевания гепатитом А.

«26.03.2024 в связи с регистрацией случаев заболевания в образовательную организацию осуществлен выезд специалистов Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области. В настоящее время проводится санитарно-эпидемиологическое расследование», — цитирует издание ответ на запрос в департамент образования.

В школе отказались прокомментировать информацию в разговоре с корреспондентом Atas.info, предложив сделать запрос. Издание отправило запрос в департамент образования с просьбой прокомментировать ситуацию.

Согласно информации, размещенной на сайте Роспотребнадзора, инкубационный период гепатита А длится 30-50 дней. На первом этапе заболевание можно спутать с ОРВИ. Затем гепатит А может протекать в одном из двух видов: в гастрологическом и гриппоподобном.

В первом случае симптомы связаны с расстройством желудочно-кишечного тракта, во втором это похоже на грипп с желтухой. В обоих случаях осложнений после гепатита А нет, он не переходит в хроническую форму. У переболевшего человека вырабатывается иммунитет. Гепатитом А в основном болеют дети. Чтобы не заразиться, нужно соблюдать правила личной гигиены: мыть руки, не пользоваться чужими вещами и т. д.

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