В новосибирской школе выявили случаи заражения гепатитом А

В первом случае симптомы связаны с расстройством желудочно-кишечного тракта, во втором это похоже на грипп с желтухой. В обоих случаях осложнений после гепатита А нет, он не переходит в хроническую форму. У переболевшего человека вырабатывается иммунитет. Гепатитом А в основном болеют дети. Чтобы не заразиться, нужно соблюдать правила личной гигиены: мыть руки, не пользоваться чужими вещами и т. д.