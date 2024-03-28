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В Новосибирске выбрали подрядчиков для ремонта 14 участков дорог

Выбрали подрядчиков для ремонта 14 участков дорог по нацпроекту БКД

28 марта 2024, 10:35
Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска

В Новосибирске выбрали подрядчиков для ремонта 14 участков дорог

В список вошли улицы Урицкого, Демьяна Бедного, Писарева, Учительской, 25 лет Октября, Гоголя, Авиастроителей, Тюленина, Воинской, Выборной, Балтийской, Дачной, Автогенной, Героев Революции.

В 2024 году в Новосибирске отремонтируют 14 участков дорог по нацпроекту «Безопасные
качественные дороги». Общая протяженность всех участков превышает 19 км. На ремонт тротуаров (116 объектов) направят 300 млн рублей, сообщил исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов.

В 2024 году отремонтируют улицы Урицкого, Демьяна Бедного, Писарева, Учительской, 25 лет Октября, Гоголя, Авиастроителей, Тюленина, Воинской, Выборной, Балтийской, Дачной, Автогенной, Героев Революции.

По всем объектам заключены контракты с подрядчиками, они приступят к работе с началом строительного сезона. Помимо этого, минимум 1 миллиард рублей направят на ремонт по региональной программе «Развитие автомобильных дорог». Список объектов составляют.

«2023 год стал началом масштабного ремонта тротуаров. Без помощи
правительства Новосибирской области муниципалитет осилить финансирование такого ремонта не смог бы. И если мы этот же темп выдержим еще несколько лет, то результаты этой работы смогут оценить жители и гости нашего города», — сказал Олег Клемешов.

Строительный сезон, как правило, начинается весной, когда среднесуточная температура не опускается ниже +5 градусов.

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Начавшийся ремонт Октябрьского моста спровоцировал ухудшение дорожной ситуации. В первый же день горожане встали в пробки. В середине марта Олег Клемешов заявил, что реконструкция идет спустя рукава, что приводит к пробкам и затягиванию ремонта.

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#Экономика#Новосибирск#Мэрия Новосибирска#Олег Клемешов#Алёна Рогонова#Ремонт дорог
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