Выбрали подрядчиков для ремонта 14 участков дорог по нацпроекту БКД

Начавшийся ремонт Октябрьского моста спровоцировал ухудшение дорожной ситуации. В первый же день горожане встали в пробки. В середине марта Олег Клемешов заявил, что реконструкция идет спустя рукава, что приводит к пробкам и затягиванию ремонта.