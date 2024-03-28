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Published Сегодня, 04:29

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В Новосибирске задержали группу подростков-нацистов

Зиговавших подростков задержали в Новосибирске

28 марта 2024, 04:29
Фото: 1MI, телеграм-канал «АСТ-54 Black»

В Новосибирске задержали группу подростков-нацистов

Группу подростков, использующих атрибуты фашистской Германии заметили в Новосибирске. Школьники использовали нацистское приветствие и нарушали общественный порядок. Их задержали после того, как на них стали жаловаться жители микрорайона «Европейский берег».

В Новосибирске на территории «Европейского берега» задержали группу подростков, публично выражавших согласие с идеологией нацизма. Кадры опубликовал телеграм-канал «АСТ-54 Black». На видео подростки «зигуют». Также, по информации источника, они нарисовали свастику в доме №128 на улице Большевистской.

Охрана микрорайона поймала нарушителей, ими оказались юноши 13 и 14 лет.

В полиции сообщили, что от охраны «Европейского берега» поступило заявление. В настоящее время правоохранители проводят проверку.

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#Происшествия#Новосибирск#Задержание#Нацизм#Подростки#Алёна Рогонова
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