Зиговавших подростков задержали в Новосибирске

В Новосибирске на территории «Европейского берега» задержали группу подростков, публично выражавших согласие с идеологией нацизма. Кадры опубликовал телеграм-канал «АСТ-54 Black». На видео подростки «зигуют». Также, по информации источника, они нарисовали свастику в доме №128 на улице Большевистской.