Зиговавших подростков задержали в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:31
Updated Сегодня, 04:31
В Новосибирске на территории «Европейского берега» задержали группу подростков, публично выражавших согласие с идеологией нацизма. Кадры опубликовал телеграм-канал «АСТ-54 Black». На видео подростки «зигуют». Также, по информации источника, они нарисовали свастику в доме №128 на улице Большевистской.
Охрана микрорайона поймала нарушителей, ими оказались юноши 13 и 14 лет.
В полиции сообщили, что от охраны «Европейского берега» поступило заявление. В настоящее время правоохранители проводят проверку.