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Published Сегодня, 06:18

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Депривация отпуска вызывает синдром упущенных каникул у новосибирцев

Депривация отпуска вызывает синдром упущенных каникул у новосибирцев

29 марта 2024, 06:18
Фото: 1MI
30 марта — День осведомлённости о синдроме

Исследование «Авиасейлс» показало, что 51% жителей Новосибирска взяли отпуск всего лишь один раз или совсем отказались от него в 2023 году. В компании рассказали Atas.info, что пренебрежение отдыхом — это общая тенденция для России.

В ходе исследования оказалось, что отказ от отпуска чреват проблемами со здоровьем. Так, люди, решившие пренебречь своими законными каникулами, говорили об одних и тех же симптомах — опустошённости, истощении и стрессе.

Эту группу симптомов объединяют под термином «синдромом упущенных каникул». В мировом научном сообществе есть другой термин, описывающий похожее состояние — «депривация отпуска». Депривация отпуска может приводить к нарушениям сна и аппетита, хронической усталости и другим проблемам с физическим здоровьем и психологическим состоянием.

Чтобы привлечь внимание к необходимости своевременно отдыхать, «Авиасейлс» второй год подряд в конце марта организует День осведомлённости о синдроме упущенных каникул.

«В прошлом году после публикации результатов исследования о том, как россияне отдыхают, мы получили тысячи комментариев, постов в соцсетях и даже письма от пользователей, которые наблюдают у себя нечто похожее на синдром упущенных каникул. Масштаб происходящего вдохновил нас пойти дальше и рассказать ещё большему количеству людей о проблеме. Симптомы синдрома очень просто не заметить, а последствия для здоровья и благополучия человека могут быть серьёзными», — комментируют акцию в «Авиасейлс».

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