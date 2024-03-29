Депривация отпуска вызывает синдром упущенных каникул у новосибирцев

«В прошлом году после публикации результатов исследования о том, как россияне отдыхают, мы получили тысячи комментариев, постов в соцсетях и даже письма от пользователей, которые наблюдают у себя нечто похожее на синдром упущенных каникул. Масштаб происходящего вдохновил нас пойти дальше и рассказать ещё большему количеству людей о проблеме. Симптомы синдрома очень просто не заметить, а последствия для здоровья и благополучия человека могут быть серьёзными», — комментируют акцию в «Авиасейлс».