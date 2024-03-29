Депривация отпуска вызывает синдром упущенных каникул у новосибирцев

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Исследование «Авиасейлс» показало, что 51% жителей Новосибирска взяли отпуск всего лишь один раз или совсем отказались от него в 2023 году. В компании рассказали Atas.info, что пренебрежение отдыхом — это общая тенденция для России.
В ходе исследования оказалось, что отказ от отпуска чреват проблемами со здоровьем. Так, люди, решившие пренебречь своими законными каникулами, говорили об одних и тех же симптомах — опустошённости, истощении и стрессе.
Эту группу симптомов объединяют под термином «синдромом упущенных каникул». В мировом научном сообществе есть другой термин, описывающий похожее состояние — «депривация отпуска». Депривация отпуска может приводить к нарушениям сна и аппетита, хронической усталости и другим проблемам с физическим здоровьем и психологическим состоянием.
Чтобы привлечь внимание к необходимости своевременно отдыхать, «Авиасейлс» второй год подряд в конце марта организует День осведомлённости о синдроме упущенных каникул.
«В прошлом году после публикации результатов исследования о том, как россияне отдыхают, мы получили тысячи комментариев, постов в соцсетях и даже письма от пользователей, которые наблюдают у себя нечто похожее на синдром упущенных каникул. Масштаб происходящего вдохновил нас пойти дальше и рассказать ещё большему количеству людей о проблеме. Симптомы синдрома очень просто не заметить, а последствия для здоровья и благополучия человека могут быть серьёзными», — комментируют акцию в «Авиасейлс».