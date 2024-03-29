Девять безымянных парков в Новосибирске получили названия

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
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В Новосибирске выбрали официальные названия для девяти общественных озелененных территорий. Решение приняли 28 марта на заседании комиссии в мэрии. Смотрим, как теперь называются территории, некоторые до этого были безымянными.
1. Территория, ограниченная домами №13-15 на Новогодней улице стала называться парком культуры и чтения «Башня»;
2. Территория в периметре зданий №29/1, 31/1, 33, 35 на улице Ватутина и №2, 6/1 на проспекте Карла Маркса — теперь «Старая башня»;
3. Участок с кадастровым номером 54:35:053585:3370 — это сквер Героев Отечества;
4. Участок между домами на проспекте Карла Маркса, 41-45 назвали «Аврора»;
5. Участок у ДК «Сибтекстильмаш» (улица Забалуева, 47, 49) — теперь сквер «Семейный»;
6. Участок в границах улицы Дружбы, 1-го и 2-го переулка Пархоменко — это сквер имени Юрия Гагарина;
7. Территория вдоль домов № 15 и 19 на улице Геодезической — аллея имени Василия Шукшина;
8. Озелененная территория, расположенная вдоль домов по улице Троллейной, 132, 134 — аллея «Ерестная».
9. Озелененная территория, расположенная от улицы Троллейной до улицы Волховской — бульвар Победы.